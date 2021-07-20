飛日本坐經濟艙　日網喊「3小時還好吧」！鄉民揭憤怒點：政府騙人

▲戴資穎下榻飯店曝光。（圖／翻攝戴資穎IG）

記者施怡妏／綜合報導

東京奧運台灣代表團19日搭包機飛赴日本，卻爆出世界球后戴資穎等國手搭經濟艙赴日參加奧運，隨行官員卻搭商務艙，引發外界憤怒，一名網友表示，在5ch論壇上看到日本網友們也在討論這件情，但大部分的人都認為搭經濟艙還好，不是一件很糟的事情，「是不是只有台灣人覺得搭經濟艙很爛阿？」

網友在PTT發文，世界球后戴資穎搭經濟艙赴日參加奧運引起國人憤怒，該消息傳到有日本批踢踢之稱的5ch論壇，多數的日本網友都認為「沒什麼」，台灣飛東京也才3小時的時間，「其實根本也不會坐得很痛苦」，還有日本網友透露，到國外出差搭飛機，公司也只幫忙買經濟艙而已，「是不是只有台灣人覺得搭經濟艙很爛阿？」

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▲網友們表示，生氣的點是政府說話不算話。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們表示，大家生氣的是政府言而無信，「這對之後的政策推行，選舉承諾很傷」、「官員座商務艙阿笑死」、「我就問你一句，憑什麼官員可以坐商務艙」、「還好啊，那長官坐什麼商務艙，游過去啊」、「主要是總統有承諾過」、「現在又不是說經濟艙爛，是政府騙人坐商務艙，但上機是經濟艙」。

不僅如此，戴資穎抵達日本後，透過社群媒體秀出這幾天的住宿點，眼看房間陳設相當儉樸，稍顯陽春，就有網友搜出這間名為「Marroad Inn」的飯店，在Google評價3星左右，晚餐也只有一個便當而已，引起眾人憤怒，「這空間連揮個拍都會敲到」、「好慘，住這種商務旅館+便當」、「我該安慰自己出國都住得比國手好嗎？」

對此，昨日晚間行政院長蘇貞昌坦言，這件事思慮顯有不周，「我要向所有奧運代表團選手致歉。」他也已經致電戴資穎，親自道歉，也請體育署向運動員家屬表達歉意。總統蔡英文也在臉書發聲，「我認為這樣實在不夠細心和貼心。讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，我非常遺憾」，接著向球員們致歉，「我曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。