　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《紐時》調查太魯閣出軌案　揭台鐵弊病釀「一場本可避免的災難」

▲▼太魯閣號出軌。（圖／消防署提供）

▲台鐵408次太魯閣號今年4月發生出軌事故，釀成49死218傷悲劇。（圖／消防署提供）

記者吳美依／編譯

台鐵408次太魯閣號今年4月發生出軌事故，釀成49死218傷悲劇。《紐約時報》調查報告指出，儘管檢方指控承包商李義祥等人過失致死，但這起意外的發生根源比表面上看來深刻許多，原本甚至可以避免，卻因台鐵的「系統性失誤」釀成台灣70年以來最嚴重的鐵路災難。

《紐約時報》採訪前任與現任官員、台鐵員工、承包商與安全專家指出，儘管台灣以優良管理及負責任的社會自豪，交通方式也越來越多，台鐵卻深受自滿文化與監督不力之苦，承包商管理不善、維修問題惡化、官員忽視安全警告等等弊病都導致事故發生。

鐵路安全專家、政府顧問廖慶隆2017年就發現鐵道狀況非常糟糕，要求與交通部官員會面，「我告訴他們，鐵路發生事故只是時間早晚的問題」。國家運輸安全調查委員會委員李綱也說，「這場事故本來是可以避免的」。

儘管蔡政府在2018年普悠瑪出軌案後就呼籲改革，但僅提出一些建議，缺乏結構上的改變。台鐵歷來的改善承諾也收效甚微，雖然5月以對太魯閣事故現場「監督與管理不足」為由懲處12名員工，卻沒有一人遭到解雇。

▲▼太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供）

▲太魯閣號出軌案空拍畫面。（圖／花蓮最速報提供）

報導引述官方報告與受訪者說法指出，台鐵安全流程與建設工程管理出現缺失，時常跳過或延遲車廂及鐵路的維修，只為了讓火車按時運行，不僅未能提供員工足夠設備與安全培訓，甚至根本沒有徹底實施它所宣稱的改革措施。

台鐵在疫情前每日提供超過50萬次乘載量，但2012年以來已發生316起大型事故，包括相撞與出軌，一共釀成437人死亡。勞動部在太魯閣案後，著手調查台鐵195項進行中的工程，發現306處工地出現安全違規行為，例如沒有加裝護欄或未能實施適當風險評估，其中15項已經停工。

台鐵前局長鹿潔身在該機構工作38年，他透露，「發生意外時，台鐵通常的反應是召開會議、討論，組織一場講座與演習，告訴員工正確程序是什麼，然後就回歸日常生活了」。

▲▼408次太魯閣號出軌事件。（圖／記者陳煥丞攝）

▲太魯閣事件成為台灣70年以來最嚴重鐵道事故。（圖／記者陳煥丞攝）

《紐約時報》寫道，台鐵曾是台灣交通網絡上的明珠，如今在許多方面卻成為僵化遺跡，難以提升營運效率或增加利潤。儘管如此，工會、政客等強大支持者保護台鐵免於負責，也阻礙迫切需要的營運及管理改革，加上鐵路便當及日式建築風格車站廣受大眾喜愛，上述因素都使得改革之路困難重重。

前交通部長賀陳旦表示，「將近1個世紀以來，台鐵在政治利益分配上扮演著重要角色」。台鐵票價已經凍漲25年，營運成本卻持續上漲，難以維持收支平衡，目前赤字約140億美元。儘管如此，由於民選政治人物擔心選民反彈與政治後果，因此阻礙票價調升，不願放棄無利可圖的鐵路路線，且沒有人敢正視員工退休金不斷增加的問題。

台鐵在太魯閣出軌後表示，將在鐵路沿線裝設更多護欄，攔阻掉落的殘骸與異物，架設感應器警告駕駛可能出現的障礙物，並且善用監視科技監測工地品質。此外，政府也計畫給予每位罹難者的家屬1570萬元新台幣賠償金。

儘管如此，罹難者家屬仍擔心再度錯失改革機會，38歲的陳鵬年（Chen Peng-nian，音譯）因太魯閣出軌失去了妹妹和女兒，他表示，台灣的政治領袖「呼籲改革和改進，我也可以這樣說。但他們實際上在做什麼？我不知道。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／欣欣秀泰緊急「全面關閉」！　停業原因曝光
快訊／松山戶政事務所1人確診　300人「PCR結果出爐」
烟花颱風恐撲台！背後藏四大跡象　專家：讓人想起當年的「它」
「羞辱一個不夠？」網再點名1球后　翻出陰謀論：被故意擋路
第三輪收疫苗簡訊　19歲妹驚喊「收到了」！網曝2可能性
費玉清66歲為何不結婚？　張菲爆料「1怪癖」：怎毛病那麼多
鄭明典示警：準備颱風防災了！　暴風圈侵襲率飆到70%
快訊／又有影城停業！欣欣秀泰急發公告「今全面關閉消毒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本開放「12歲以上」施打莫德納疫苗！　正式拍板放寬限制

學生「拒打疫苗」提訴訟！　美法官力挺印第安納大學規定

東奧連環爆58確診！　IOC專家嘴硬「選手村很安全」：比預期還低

最大贊助商豐田不出席東奧開幕式！多間企業跟進　連廣告都不敢播

才剛登頂完封世界第一！韓「無指登山家」下山墜冰隙...生死未卜

爸媽在海邊玩！1歲女嬰被強風吹走　游泳圈海上漂流1.6公里

選手村禁激戰！　前奧運選手曝「極樂狂歡」內幕：絕對擋不住

散步遭20條狗攻擊！　媽目睹13歲女屍皮爛見骨「全身布滿齒痕」

WHO官員：「若真的很幸運」　疫情可在明年取得控制

哺乳可放心！　加州大學研究：mRNA疫苗不會殘留於母乳中

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

日本開放「12歲以上」施打莫德納疫苗！　正式拍板放寬限制

學生「拒打疫苗」提訴訟！　美法官力挺印第安納大學規定

東奧連環爆58確診！　IOC專家嘴硬「選手村很安全」：比預期還低

最大贊助商豐田不出席東奧開幕式！多間企業跟進　連廣告都不敢播

才剛登頂完封世界第一！韓「無指登山家」下山墜冰隙...生死未卜

爸媽在海邊玩！1歲女嬰被強風吹走　游泳圈海上漂流1.6公里

選手村禁激戰！　前奧運選手曝「極樂狂歡」內幕：絕對擋不住

散步遭20條狗攻擊！　媽目睹13歲女屍皮爛見骨「全身布滿齒痕」

WHO官員：「若真的很幸運」　疫情可在明年取得控制

哺乳可放心！　加州大學研究：mRNA疫苗不會殘留於母乳中

夏天致死率更高！心肌梗塞「9危險症狀」一次看　醫嘆：年輕人也會

快訊／欣欣秀泰影城停業原因曝！企業1員快篩陽　急替所有員工快篩

日本開放「12歲以上」施打莫德納疫苗！　正式拍板放寬限制

「鹿港小吃全明星包」吃爆5家在地美食　晶華五星散壽司千元有找

選手搭商務艙跳票！　羅智強：蔡英文何時把自己承諾當一回事？

協助2萬份希望餐！　應曉薇：感謝台北企業家協會挺萬華　

鄭運鵬：高端疫苗開放登記接種　我會主動獻出手臂示範

兩大升級亮點！　iPhone SE 3有望明年登場　

快訊／欣欣秀泰緊急消毒！　停業原因曝光「同事業體員工」有狀況

快訊／松山戶政事務所1人確診　北市急篩檢「300人PCR全陰性」

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

國際熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

美發現「超級抗體」能對抗所有新冠病毒

Delta血洗！　美股暴跌逾725點

16歲男持斧砍死學弟！他冷回：剛殺人了

東奧開幕式作曲人霸凌同學請辭！

海地總統求救對話曝　10分鐘沒人來遭槍殺

常溫放2年！　漢堡披薩甜甜圈開箱結果曝

全球唯一溫血魚擱淺！體重達45公斤

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

貝佐斯升天！「新雪帕德號」上太空破3紀錄

美英歐盟北約遭網攻　指控中國發動

美起訴4名中共國安部駭客！　12國遭網攻

海地成立新政府　亨利任總理

美非裔外送員送餐　塞辱警「賤人」紙條

更多熱門

相關新聞

政府應重新檢討太魯閣事故報告

政府應重新檢討太魯閣事故報告

台鐵太魯閣號出軌事故發生已超過3個半月，本應於2個月內完成的事故行政調查報告遲未公布，但交通部突然於18日晚上公布已於5月21日就完成的報告，報告出爐卻引發家屬強烈不滿，那交通部該怎麼做？

太魯閣號報告挨批「球員兼裁判」　交通部回應

太魯閣號報告挨批「球員兼裁判」　交通部回應

台鐵產工批交部太魯閣調查報告

台鐵產工批交部太魯閣調查報告

要台鐵改革！太魯閣事故家屬要重啟和解

要台鐵改革！太魯閣事故家屬要重啟和解

太魯閣案調查曝！台鐵有多項缺失

太魯閣案調查曝！台鐵有多項缺失

關鍵字：

台鐵太魯閣出軌紐約時報

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

京站威秀7／20全面關閉消毒！

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

限吳亦凡24小時退圈…都美竹突失聯

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面