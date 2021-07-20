高端抗體效價高於AZ取得EUA！專家揭3數據：仍低於這廠牌

▲高端疫苗通過食藥署EUA。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

高端疫苗完成EUA審查，核准專案製造。其中，與AZ疫苗對照的中和抗體幾何平均效價比值，信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。而專家指出，以國際單位而言，中和抗體幾何平均效價，目前在實驗室做出來的結果為，高端的確明顯高於在台灣的AZ，但莫德納仍是最高。不過，中和抗體不能當作免疫力表現的唯一標準，也為了在國際上有競爭力，第三期仍要持續進行。

食藥署昨日在指揮中心記者會上宣布，國產高端疫苗通過EUA緊急使用授權，同時公布相關數據，與AZ疫苗組之原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值(geometric mean titer ratio, GMTR)的95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。

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「中和抗體不是當作免疫力表現的唯一指標。」長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，高端第一期試驗的抗體效價在長庚實驗，但第二期是在中研院。以長庚做出來的中和抗體效價報告為例，比較台灣的兩廠國際疫苗，用國際單位來做推算，莫德納與AZ分別是1300與130，而高端第一期是375，相較於AZ的確有3倍左右。

▲食藥署公布高端試驗結果。（圖／指揮中心提供）

施信如說，這個狀況是合理的，但是保護力的部分仍還是要看第三期試驗才較為清晰。且在台灣的部分，她認為，AZ的表現雖偏低，但在不同地區，數值是介於150至500間不等，整體而言AZ是與高端差不多的；另外，有國際研究發現AZ約8個月後保護力未有下降，或下降幅度相當小的情況，高端的部分則須持續追蹤才可看出後續。

至於民眾在選擇疫苗施打上，施信如也認為，一定是有些人可以接受、有些人不行，而這個中和抗體值就是給大家想法作為參考，像是對部分疫苗會過敏的族群，高端在進行3千多人試驗後，目前看起來沒有太大副作用，因此這算是給大家多一個選擇。

但是否會拿高端當作戰備疫苗，或第二劑混打其他疫苗等，施信如則說，的確是個不錯的想法，只是目前尚未有相關資料或結果，建議應該要做類似實驗，相信已經有醫學中心準備執行。

施信如強調，希望大家不要直接以目前出爐的數據去對疫苗做排名，高端的產出是給民眾一個選擇，其中的數值，像是中和抗體效價，無法直接與保護力有關聯。她表示，如果疫苗要執行排名，還要考量安全性、有效性、地區、人數、還有變種病毒研究也會受到干擾，整體本來就較難評估，因此不要過於情緒化的去排行哪家疫苗一定是最好的。