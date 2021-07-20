漢堡披薩甜甜圈「常溫放2年」結果曝！　36種食品開箱吸330萬觀看

記者張靖榕／綜合外電報導

當代美食漢堡、薯條、披薩、甜甜圈，已經是許多人每周至少會吃到一次的食物，但他們不只會讓人們的味蕾驚艷，就連保鮮期也長得令人震驚。英國一名女網友在社群平台上揭曉放置1、2年以上的食物，沒想到它們居然都能保持原樣，有些看起來甚至可口得像是剛出爐一樣，該影片吸引超過330萬次觀看。

▲影片中的加工食品可以放很久都不會腐爛。（圖／翻攝自TikTok）

女網友elifgkandemir在短影音APP「TikTok」上表示，母親是一名營養師，為了找出現代人肥胖的問題，特地蒐集各種「過度加工」的美食，將它們分別放置在塑膠盒中觀察常溫中的變化，研究食物品項至少36種。

盒中有常見的漢堡、薯條、披薩、雞塊，還有甜甜圈、雷根糖等各式糖果，elifgkandemir將放置它們的櫃子一一拉出來，每個幾乎都保持原狀，沒有蛆蟲，沒有腐壞，也沒有異味。

elifgkandemir說這些食物都是過度加工食品，也是全英國80％的人常吃的食物，但這些東西已經放置在盒中幾年的時間仍然沒有腐壞，「還喜歡吃漢堡嗎？」

該影片發布不到一周，在網路上已經累積超過330萬人次觀看，網友紛紛留言，「我認真以為那是零食櫃」、「應該要遠離這些加工食品，不然會累積成很大的麻煩」、「速食速死。」

不過也有大量網友不認為健康這件事值得他們放下這些高熱量美食，「真有趣...不過我來到世上是為了享樂，不是為了長壽」、「大概還是會繼續吃吧」、「在現實中，不會有機會看到它們，嚼嚼嚼。」