貝佐斯要升天了！　「新雪帕德號」上太空破3紀錄：興奮不緊張

▲貝佐斯即將搭乘自家「新雪帕德號」太空船抵達太空分界線「卡門線」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

繼維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）搭乘自家太空船升空抵達太空邊界後，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也即將和旗下「藍色起源」（Blue Origin）團隊，進行第一次的太空旅行，起飛時間預定在美東時間周二（20日）上午。

貝佐斯在該公司首次載人太空飛行的旅程前接受美媒「CBS」訪問，他說大家一直問說會不會緊張，「我還真的沒有很緊張，我很興奮，我很好奇。我想知道我們會學到什麼。」





▲先前展示的太空船艙內部。（圖／路透）

貝佐斯與另外3名成員穿上寶藍色太空服，在充滿科技感的空間中和主持人連線對談，他們身後就是太空艙。他告訴主持人過去這段時間團隊持續訓練，「太空船已經準備好了，團隊也準備好了，這個團隊超棒，我們感覺非常好。」

其中一名將與貝佐斯一起飛上外太空的成員，是航空先驅放克（Wally Funk），她早在1960年代就已經做好太空探索的準備，當時雖是美國航太總署（NASA）培訓的13名女性之一，卻也因為性別被禁止登上太空，讓她實現夢想的時機晚了將近60年，今年82歲的她會是有史以來到達外太空最年長的人，「我們沒有人覺得緊張。」

同形成元還有貝佐斯的兄弟馬克（Mark Bezos），以及18歲的荷蘭學生戴門（Oliver Daemen）。戴門則會是有史以來到過外太空最年輕的人，「我覺得興奮感已經完全取代了緊張感。」

▲范角小鎮居民在太空船發射前一天紛紛與貝佐斯兄弟畫像拍照留念。（圖／路透）

藍色起源的太空船名為「新雪帕德號」（New Shepard），預計於美東時間20日上午8時（台北時間20日晚間9時），自德州西部小鎮范角（Van Horn）發射升空。這次的太空旅行是在布蘭森和其團隊搭乘「團結號」（VSS Unity）升空後9天進行，屆時「新雪帕德號」的飛行高度將比「團結號」略高，預計抵達國際公認的太空分界線「卡門線」（Kármán Line）。此前藍色起源質疑「團結號」的飛行高度未達卡門線，因此充其量不過是「次軌道飛行」，因此若這次藍色起源成功，將會為人類太空旅行設下里程碑，不過這次「新雪帕德號」飛行時間會較短，旅程估計約11分鐘。