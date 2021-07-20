台中家教男匡列增至69人！10天開房6次連結　5運將急採檢

▲台中市長盧秀燕。（圖／市府提供）



記者崔子柔／綜合報導

台中疫情爆發「跨縣市特殊社交傳播鏈」，市府認為確診的30歲家教男（案15386）疫調不實，將開罰最高30萬元，其相關匡列人數也新增至69人，目前6人檢驗結果未出爐。

根據《中時新聞網》報導，台中市衛生局公佈家教男移動各縣市搭乘的交通工具，包括普悠瑪車次273、新增匡列5名計程車司機緊急採檢，匡列人數達69人，目前仍有6人檢驗結果未出爐。

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家教男確診後，原本只匡列3名接觸者，揪出替他搬家的男子（案15428）確診，後來疫調人員查出他在6月底曾到雙北11區活動，至少和3人連結，回到台中又在6間旅店至少和5人連結，再揪出彰化屏東出差的男子（案15479）確診。

台中市衛生局長曾梓展表示，「案15386居家隔離確診者，除了搬家男（案15428）以外，有2個確診接觸者在外縣市，自主健康管理又增加5位，這5位是經由我們實聯制掃描追蹤發現的，5位計程車司機目前也已經安排採檢中」。

曾梓展指出，「外縣市有一個接觸者，確定為陰性，有一個旅館裡面有房客3人還在檢驗當中，目前因為有個也是外縣市還在追中，本市裡面都是陰性，目前能追蹤到的都是陰性。」