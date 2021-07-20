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美起訴4名中共國安部駭客！12國遭網攻　北約首度發聲譴責

文／中央社記者徐薇婷華盛頓19日專電

美國今天聯合多國譴責北京進行惡意網路攻擊，其中4名受雇中共國安部的駭客對12國進行網攻，竊取智慧財產權、商業機密與傳染性疾病研究資料等，已遭美國起訴與通緝。

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲跨國駭客攻擊成為焦點。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

美國今天聯合歐盟、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本與北大西洋公約組織（NATO），共同譴責中國進行惡意網路攻擊，包括3月利用微軟電郵軟體漏洞竊取多國企業和政府用戶資料。根據美國資深官員，這是NATO首次譴責中共網路行動。

美國司法部今天同步公布5月一份起訴書，4名為中共國家安全部服務的中國人士被控在2011年至2018年間，對數十家美國與他國企業、大學與政府單位電腦系統進行網攻。

根據起訴書，其中丁曉陽、程慶民與朱允敏3名被告為海南省國家安全廳（簡稱海南國安廳）官員，負責協調、管理中共國安部旗下幌子公司內駭客，進行有利中國和相關企業的駭客行動。另一名被告吳淑榮則負責製造惡意軟體，對外國政府、企業與大學電腦系統進行網攻。

起訴書指出，被告重點在竊取對中國企業與商業部門有「重大經濟效益」的資訊，讓他們得以省去耗費時間與資源的研發過程。為了掩蔽中國政府在當中角色，也與海南國安廳成立海南仙盾科技開發有限公司作為掩護。

起訴書表示，受害者遍及美國、英國、瑞士、奧地利、柬埔寨、加拿大與德國等12國，遭鎖定產業也橫跨航空、國防、政府與生物製藥等。遭竊取商業機密包括製造潛水器、自動駕駛車敏感科技，及有助中國國有企業取得合約的外國資訊。

此外，起訴書指出，被告也對大學與研究機構發動攻擊，鎖定伊波拉（Ebola）、中東呼吸症候群（MERS）與愛滋病等傳染性疾病研究資料。

被告被依密謀進行電腦詐欺罪與經濟間諜罪起訴，最重分別能判處5年與15年有期徒刑。美國聯邦調查局（FBI）已對4人發出通緝令。

美國司法部副部長莫納科（Lisa Monaco）表示，上述罪名再次突顯中國持續利用網攻竊取他國資訊，公然藐視自身雙邊與多邊承諾。北京進行駭客行動的時間長度與目標範圍廣度，提醒外界「沒有任何國家或產業是安全的」。

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