東京奧運開幕式作曲人霸凌同學+身障者　倒數4天宣布請辭！

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東奧開幕作曲人小山田圭吾曾霸凌同學　倒數4天宣布請辭！

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者楊明珠東京19日專電

日本東奧開幕式作曲人之一的日本音樂人小山田圭吾學生時代曾霸凌同學，原本東奧組委會力挺他留任，但在日本政府要求東奧組織委員會做處理後，組委會晚上宣佈他已請辭。

日本放送協會（NHK）報導，小山田1990年代接受雜誌專訪時，自白學生時代霸凌過同學及身心障礙學生，本月14日在網路上被揭露後，引發批評。現在事情演變成東奧倒數僅4天，開幕式作曲人之一的小山田請辭，情況實屬罕見。

小山田以Cornelius的藝名進行音樂活動，組委會本月14日宣佈他是東奧開幕式作曲人之一。

有關他20多年前對媒體透露學生時代霸凌過同學及身障者一事，陸續引來批判，他在他個人網站首頁上刊載致歉文，但批評浪聲仍不斷湧現。

小山田19日對組委會表示，受託製作東奧開幕式曲子是自己思慮不夠周延，因此請辭。組委會受理他的請辭，宣佈他已離開開幕式作曲陣容。

▲▼東京奧運五環，東京灣。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京灣上有奧運五環。（圖／達志影像／美聯社）

組委會原本表示，小山田的行為是不能被容許的，但本月23日開幕式在即，希望將他留任，但後來決定受理小山田的請辭。組委會說：「原先的判斷是錯的，造成很多人的不快，招致混亂，由衷感到抱歉。」

有關小山田惹議一事，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信19日上午在記者會上表示，不論對象是否有身心障礙，霸凌都是不被允許的行為。

加藤指出，政府正推動實現共生社會，首相菅義偉希望透過東京奧運，傳達共生社會打造精神上無障礙空間的理念，在此觀點下，組委會有必要對此事採取適當的因應措施。

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