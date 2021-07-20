人類登陸月球來自「願景劇本」！蘋果、漫威都用這策略提早達標

▲NASA太空人阿姆斯壯在1969年登陸月球，至今已滿52周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

今7/20為「人類月球日」，1969年7月20日阿姆斯壯踏上月球表面，至今52週年。美國企業家提到，當年甘迺迪總統是一位「願景導向型的領導者」，雖然「登月計劃」一度被批評為瘋狂、噱頭，連NASA首任署長都說「糟糕」，反對聲浪從沒停過；不過如今這種「願景劇本」的領導方式，在許多知名公司如蘋果、漫威、Netflix⋯等，都以此提早達標。

美國麥可海亞特公司創辦人麥可．海亞特（Michael Hyatt），在《讓部屬甘心跟著你》(The Vision Driven Leader)書中分享許多「願景領導」的案例，中文版由時報文化出版發行，其中一篇提到前總統甘迺迪在當年，如何讓人類完成曾被認為不可能實現的「登月計畫」。

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由於當時甘迺迪深信，美國無法承受對蘇聯讓步的代價，因此在加加林登上太空6個月之後，他參加了國會參眾兩院的聯席會議，進行了一場在他總統任期內規模最大的演說，他具體說出，「我相信，這個國家應自我承諾⋯⋯要把人送上月球，然後安全返回地球。在這段期間內，這是人類最壯麗的太空專案，也是最重要的長距離太空探險專案，難度最高、成本也最高。這件事的重點不僅是一個人要上月球而已；如果我們好好想一想，這關乎的是整個國家。我們每個人都要努力，合力把此人送上去。」

▲甘迺迪（John F. Kennedy）是一位「願景導向型的領導者」。（圖／達志影像／美聯社）

當時幾乎所有人認為他提出的願景是妄想，艾森豪更批他「瘋狂兼噱頭」，NASA的首任署長也說這計畫是「一步很糟糕的行動」，大眾們懷疑、批評的聲浪從沒停過。從1961年到1967年，民調一直在問大家是否支持美國政府花錢讓太空人登陸月球，贊成數總是不超過一半，直到某天突然短暫轉向支持。

而作者說，「甘迺迪明白每一位願景導向型的領導者都懂的事：如果願景夠動人，大家就會拿出最好的想法並付出最大的心力去實現，哪怕有什麼障礙或反對意見。」甘迺迪當時呼籲，「每一位科學家、每一位工程師、每一位檢修人員，每一位技師、包商和公務人員都要（許下）承諾，讓這個國家以完全的自由全速向前衝，衝向讓人熱血沸騰的太空探險。」甚至有一份關於NASA員工的報告，一名守衛說，「我的工作不是拖地板，而是幫忙把人送上月球。」



儘管一路困難重重，但在1969 年7月20日，尼爾．阿姆斯壯（Neil Armstrong）從阿波羅 11 號（Apollo 11）裡走了出來，成為第一個在月球上留下足跡的人，可惜甘迺迪無緣活到那時，不過「阿姆斯壯甚至比預定的時間更早登月」。

▲作者舉例美國前總統老布希（George H. W. Bush）一直是大家口中「沒有願景可言的人」。（圖／達志影像／美聯社）

作者還說，甘迺迪的領導風格，跟老布希總統（George H. W. Bush）形成強烈對比。老布希一直是大家口中「沒有願景可言的人」，儘管他有很多正面特質，但他認為沒有必要花時間勾畫願景。有人認為，老布希是管領者，而非領導者。

作者提到，甘迺迪曾經面對很多難以忍受的局面，蘇聯的侵略態度逼得他必須要以創意因應。換成老布希走馬上任，他同樣面臨挑戰，包括經濟衰退和全球態勢的變化，但他卻無能為國家畫出一條能打動人心的前進路線。

他認為，「願景」是成功領導中的必要元素，無可替代。「少了願景，影響力會隨著人群散去而慢慢消失，在商業界尤其如此。身為領導者，除非有清楚的藍圖，知道自己三到五年內要把公司帶到哪裡，否則就沒有任何辦法鼓舞其他人跟隨你。」

他也引述賽斯．高汀（Seth Godin）的說法，「領導者必須創造出過去不存在的事物，他們的辦法，是給部落一幅願景，描繪出可能發生但（尚）未出現的事物。」這正是領導者與管理者之間的主要差異。

▲《讓部屬甘心跟著你》一書分析領導者與管理者的差別。（圖／時報文化）

▲《讓部屬甘心跟著你》分享願景劇本案例。（圖／時報出版）

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