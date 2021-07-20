輸了！12星座男心中「比妳更重要的事」曝光　金牛一心只想賺錢

▲只要能賺錢，不管是看投資理財訊息或股票行情，能金牛超專心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

大部份女生在談戀愛的時候都會希望男友把自己擺在第一位，但是也有很多男生雖然很重視愛情，不過卻不會時時把女友放在第1名，有時候會被別的人事物轉移焦點，讓女友有種備受冷落的感受，也讓不少女生為之氣結，究竟妳的12星座男友心裡，有哪些事是容易比愛情更重要呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽＆金星星座

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★牡羊男：

牡羊男本身其實還滿專注的，在愛情裡頭不怎麼容易有分心的情況發生，但也因為他們很專注，如果開始忙工作的時候就會以工作為優先，就會常常忙到廢寢忘食，女友的訊息也都會忘記回，就會讓女友有種牡羊男好像比較重視工作的感覺。

★金牛男：

有錢可賺的時候金牛男就會全心全意的放在賺錢上頭，連女友都會忘記，這種有錢可賺可不只是工作而已，包括注意電視上的投資理財訊息、看股票行情。加上金牛男又很專心，往往在這種時候就會連女友講的話都會忘記聽進去，讓女友很受傷。

★雙子男：

雙子男是常常分心的男生，他們很容易被很多有趣的事情給吸引住，也就常常不會把女友放在第一，但也不是不愛女友，只是雙子男本身就很難集中注意力在一成不變的事情上，他們喜歡特別又不同的事物，不斷變動焦點和標的是他們的習慣。

★巨蟹男：

大部份的情況下巨蟹男還是會以女友為重，但是遇到了父母之命的時候，往往巨蟹男就會有不得不遵守的壓力，他們本身就是非常重視父母親意見的人，對於家人也非常的看重，有時還會希望女友配合，孝順是種美德，只是巨蟹男會看得比女友更重要。

▲獅子男重義氣，兄弟好友比女朋友重要。（示意圖／unplash）

★獅子男：

重義氣的獅子男主要還是容易把好兄弟、好朋友放在女友之前，有時候會嚴重到讓女友覺得獅子男是不是真的「兄弟如手足、女友如衣服」，當然獅子男是不會承認的，獅子男有點大男人主義，他們覺得跟兄弟應酬很正常，女友不要管太多。

★處女男：

處女座男生通常走的是服務路線，會把女友擺在第一位、非常重視女友的想法，不過也由於他們天生的服務精神，對於工作也很重視，因此有時候會以工作為重，但又不想讓女友覺得被冷落，所以往往處女男談戀愛後就會蠟燭兩頭燒。

★天秤男：

理性的天秤男會把時間切得很漂亮，他們當然會把女友放在很重要的位置，可是他們心裡頭會衡量，是不是有什麼事情更緊急更具急迫性，如果有這樣的事，就會把女友先擺在一旁，但大部份天秤男也會把原因說清楚，以免讓女友覺得被忽視。

★天蠍男：

這是個以女友為重的星座，通常不會把別的事看得比女友更重要，就算有、天蠍男在女友面前也會表現得以女友為重，他們很懂得怎麼用親密動作，像是擁抱或接吻等等去安撫女友，就算心裡有別的事更加重視，通常女友也很難發覺。





▲天蠍男就算心裡有別的事更加重視，但會透過親密行為讓女友難以發覺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

★射手男：

愛情對射手男來說本來就不是最重要的事，而且射手男不喜歡太愛鬧脾氣、太任性的女友，他們往往對自己的人生有很大的志向，也會用心在追逐夢想上，愛情只是偶爾排解寂寞的事物，也不是不重視女友，只是自由和夢想比愛情更重要。

★摩羯男：

女友在摩羯男心中是很重要的，只是他們不太會表達這樣的想法，大部份的摩羯座會把出門在外和下班收工之後分成兩個部份，在私人空間當中，愛情可以是他們最重視的事物，相對來說，也不希望女友太過干涉摩羯男在事業和公開場合的一切。

★水瓶男：

水瓶男應該沒有把什麼事特別放在心上過吧？他們的心態就是想輕鬆過生活，覺得太看重愛情只會帶來沉重的壓力和執著，愛情輕鬆開心就好，當然這樣鬆散的態度會讓女友覺得不受重視，只能說他們是沒那麼重視、卻不是不重視。

★雙魚男：

雙魚男通常都是把愛情放在第一位，不管有什麼其他的事情通常也不會影響到雙魚男對於女友的重視，大部份的情況下都會把女友擺在第一位，除非雙魚男的心裡頭開始蠢動想要劈腿、或是對某個新的對象很動心，才會使得雙魚男先把女友擺一邊。

本文經授權轉自：亞提米斯