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前吉卜力團隊打造東奧宣傳片曝！8分鐘0台詞：全世界都懂奧運精神

記者葉睿涵／編譯

在東奧即將登場之際，日本PONOC動畫工作室和奧林匹克文化與遺產基金會（OFCH）聯手推出時長約為8分鐘的東奧宣傳動畫短片《明日的新葉》（Tomorrow's Leaves），並將在7月23日上映。

▲▼東奧宣傳動畫短片曝光。（圖／翻攝自奧林匹克官網）

▲東奧宣傳動畫短片曝光，下同。（圖／翻攝自奧林匹克官網）

據NHK報導，負責企製這部動畫片的動畫工作室，是前吉卜力製片西村義明和米林宏昌導演等人所組成的PONOC，該工作室過去曾推出《瑪麗與魔女之花》、《謙虛的英雄》等動畫並大受好評。本次推出的《明日的新葉》由西村義明擔任監製，導演則是曾在吉卜力參與《螢火蟲之墓》製作的百瀨義行。

動畫片描述了5個來自不同國家和文化背景的小孩，試圖解決島上的危機，反映了「互相了解、友誼、團結和公平競爭」的奧林匹克精神。這部影片完全沒有旁白或台詞，只有長年與米林宏昌導演合作的村松崇繼負責配製的音樂，希望能讓世界各地的兒童都能跨越文化和語言享受作品。

▲▼東奧宣傳動畫短片曝光。（圖／翻攝自奧林匹克官網）

百瀨義行指出，他希望這部電影能鼓勵孩子們勇敢為自己的未來努力，並且在每次觀賞後都能有新的感觸。《明日的新葉》將在安錫國際動畫影展上率先上映，並於7月23至29日免費上映，人們也可以在奧運官網上觀看此動畫。

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