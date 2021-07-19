「快來救我！」海地總統求援對話曝光　關鍵10分鐘沒人來遭槍殺

▲摩依士發現有人發動襲擊時，曾打電話求援。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日遇刺身亡。最新消息指出，在暗殺行動得逞之前，摩依士曾經致電求援，脫口「我現在需要你的幫助」、「我有生命危險」、「快來救我」等字句，但10分鐘過去，等不到救援的他慘死家中。

綜合邁阿密先驅報等外媒報導，事發當日凌晨槍響大約在1時30分開始，到了凌晨1時34分左右，摩依士致電海地國家警察高層，告知對方襲擊者早已在住處周邊開槍，必須動員人力。但10分鐘過去，暗殺行動持續推進，宅邸周邊卻未見任何增援跡象。

摩依士緊接著打給國家部隊一名軍官，直說「你在哪？我現在需要你的幫助」、「我有生命危險，快點過來，快來救我」。然而就在電話掛電之前，電話那一端一片寂靜，緊接著槍聲大響。

就在這一切結束後，摩依士躺在臥室地板上，前額、胸部、臀部、腹部全都中彈，左眼被轟爆，他的臥室及官邸被洗劫。外傳當時槍手在沒有說話的狀態下，直接射殺摩依士，而在接下來的數小時，警方動員數輛車展開嫌疑犯追捕行動。

▲此案疑點重重，包括外籍傭兵如何闖過總統宅邸的層層安全防護措施，以及躲過宅邸內安全人員直接進入2樓開槍。（圖／路透）

事發迄今早已過了1個多星期，18名哥倫比亞人、2名海地裔美國人被逮捕，有3名哥倫比亞人死亡，5人還在逃。此外，海地安全部隊也逮捕海地裔醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon）等人。

只不過，整起案件仍有許多謎團未解，包括外籍傭兵如何闖過總統宅邸的層層安全防護措施，也就是宅邸外至少3處警察檢查站，以及如何躲過宅邸內可能多達數十名安全人員，直接進入2樓臥室開槍。另個疑點則是，總統安全團隊無人受傷。

►海地總統第一夫人返國！穿防彈背心全身黑 準備出席丈夫葬禮

►電台曾獲神秘來電通知海地總統遇刺！CNN曝光對話：可怕的事發生了

►海地總統「停屍間臥血照」瘋傳！左眼轟爛疑遭凌虐 警曝最新進展

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

讓雙腳如嬰兒般細嫩！康生足部護理機特價788元