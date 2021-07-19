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快訊／文在寅不去東奧了！　日韓峰會確定破局

▲▼菅義偉、文在寅仍未進行首次的日韓元首會談。（圖／路透社）

▲日韓東京奧運元首會談確定破局。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

日本《讀賣新聞》19日指出，日本首相菅義偉和南韓總統文在寅可能將在23日舉行面對面峰會，但日韓2國均未證實此消息。而稍早《韓聯社》發布最新消息稱，南韓總統文在寅決定不出席東奧，先前反覆討論的日韓峰會也確定破局。

青瓦台國民溝通首席秘書朴洙賢19日於記者會上表示，日韓政府在友好氛圍之下進行了有意義的協商，雖然取得一定程度的理解，但還不足以化作雙方進行峰會的成果，綜合多方考量下，文在寅總統決定不以東京奧運會為契機訪問日本。

朴洙賢接著表示，東京奧運會是世界人民的和平慶典，希望日本能夠安全地成功舉辦奧會，「雖然韓國選手代表團也面臨各種困難，但期盼選手們能完整發先前累積的實力，好好應戰並且健康歸國。」

《讀賣新聞》先前報導稱，菅義偉與文在寅可能在東奧開幕當天，於東京元赤坂迎賓館舉行面對面峰會，就日據時期，南韓人被迫在日本企業工作以及慰安婦等導致2國幾代以來關係緊繃的議題進行討論。

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