東奧選手村爆第4例確診　捷克沙排選手染疫！組委會堅稱一切安全

▲捷克沙灘排球選手佩魯西奇（Ondrej Perusic）在選手村備戰東京奧運，卻於19日通報確診，26日首戰恐無法順利出賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

東京奧運選手村疫情連環爆，從17日首名外籍工作人員染疫後，隔天再有2名選手也確診，南非奧委會坦承3人都是南非男子足球隊的同團成員。然而，東奧選手村19日再通報第4例確診，身分確定為捷克沙灘排球選手佩魯西奇（Ondrej Perusic）。

根據路透社報導，捷克奧委會曾表示，一名捷克奧運代表隊的工作人員17日入境時被驗出陽性，但所有運動員都篩檢過關，入住東奧選手村。然而，捷克奧委會19日宣布，捷克男子沙灘排球員佩魯西奇被驗出確診，目前無症狀隔離中，這同時是東奧選手村發生的第4起新冠確診病例。

東奧組委會19日已針對3名南非籍確診病例，匡列了21名同團的密切接觸者，但發言人高谷正哲仍然堅稱，國際奧委會與2020東奧組委會都非常清楚，選手村是個「安全的地方」，重要的是發現確診後的應對方式，考量到奧運會涉及大量人員，「我們無法保證不會有人染疫，但就陽性率而言，與其他任何地方相比，並無顯著上升。」

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