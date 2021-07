東奧選手床厚紙板製「反性愛」　美長跑名將質疑：濕了會塌嗎？

▲東奧選手村床架是用厚紙板製成、床墊是聚乙烯纖維製成。(圖/翻攝自Twitter/Paul Chelimo)

東京奧運將在本週五登場,選手們的「厚紙板」床架也成為各界討論焦點,美國長跑選手切爾默(Paul Chelimo)17日在推特發布推文指出,厚紙板床架是為了避免選手之間發生性行為,不過他也質疑床架是否夠堅固,對此,國際奧林匹克委員會(IOC)今(19)日也在推特發文強調,厚紙板床架非常牢固。

全球知名建築與設計網站Dezeen於11日報導,本屆奧運選手村的床組是由日本品牌愛維福(Airweave)設計與打造,床架由回收厚紙板製成,床墊則是由聚乙烯纖維製成,品牌表示這些床組可以無限次重複利用,目的是要符合東奧「永續」的計畫。

除了響應環保之外,《紐約郵報》(New York Post)報導,美國長跑運動員切爾默推文指出,「東京奧運選手村的床由紙板製成,是為了避免運動員之間的親密關係,床設計成(僅)能承受一個人的重量,用以避免運動之外的情況發生。」

切爾默也另外發布多條推文,質疑厚紙板床架的堅固程度,他指出萬一有人尿床,紙板床會因為濕掉而塌陷,「如果這在決賽前一晚發生,那會更糟」。他也因此決定要開始練習在地板上睡覺,「如果我的床塌了,但我沒有受過睡地板的訓練,那我就完了。」

對此,國際奧委會今日稍早在官方推特轉發了愛爾蘭體操運動員麥克萊納根(Rhys McClenaghan)發布的影片,並附文稱厚紙板床「非常堅固」。麥克萊納根的影片明顯是對厚紙板床「反性愛」的說法提出反駁,只見他在短短14秒的影片中,在床上用力跳了好幾次,以證明這次選手村的床組很耐用。

床組製造商愛維福在今年1月對床進行耐重測試,最大乘載量為200公斤,愛維福表示,「只要床上不超過兩個人,床應該就能夠支撐」。另外愛維福總共為奧運選手製造了1.8萬張的床架與床墊,待奧運結束後,將有8000張床架會讓帕運選手重複使用,待兩場賽事都結束後,這些床組將會捐給國家組織使用。

東京奧運依照過往慣例,將提供運動員15萬個保險套,但數量比上屆里約奧運少了29萬個,不過防疫手冊明文規定,禁止選手牽手、擁抱和接吻等親密行為,同時也禁止選手發生性行為,以避免疫情擴散。