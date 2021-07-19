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抓包護理師打空針！他怒公開對話還原過程：未取藥劑直接插拔針頭

▲▼陳男在臉書展示自己手臂上被打了2針的針孔。（圖／翻攝自Facebook／Tan Wing Sam）

▲陳男在臉書展示自己手臂上被打了2針的針孔。（圖／翻攝自Facebook／Tan Wing Sam）

記者葉睿涵／編譯

疫情嚴重的馬來西亞最近正積極提升疫苗覆蓋率，卻有不少民眾懷疑自己被打了「空針」，紛紛在網路質疑醫護是否真的為自己接種了疫苗。最近又有一名男子在接種時發現，護理人員將空針筒扎進他的手臂假裝注射，於是他立刻提出疑問，結果護士卻二話不說立刻替他再打一針，讓他錯愕不已。

據馬來西亞當地媒體報導，這名陳姓男子在17日前往大馬國際貿易展覽中心（MITEC）的接種站注射第一劑輝瑞疫苗。當他走進接種站的隔間時，有2名醫護早已坐在隔間內，桌面上的托盤擺著一支針和一個小瓶子。陳男注意到針筒的活塞已被推至底部，明顯是一支空針，因此他猜測，護理師應該會先將藥劑從小瓶子取出，才進行注射。

豈料，護理師卻立刻使用酒精替陳男的手臂消毒，然後拿起空無一物的針筒，直接戳到他的手臂上。2秒鐘後，護理師取出針筒，貼上膠布，並告訴陳男他已完成接種。傻眼的陳男立刻質疑護理師是否真的有替自己注射疫苗，但護理師只給了他一個模糊的答案，「應該是有吧，但如果你想要的話，我還可以再給你一針」。

然後，護理師拿出了一個新的針筒，從小瓶子取出藥劑，再將疫苗打入陳男的手臂。陳男再次問護理師是不是沒有施打第一劑疫苗，護理師支支吾吾地說，「應該是有的，但你說不行，所以我再給你打了一針。」由於醫護拒絕讓他拍下接種過程，因此陳男並無證據證明自己並未接種第一劑疫苗。

陳男隨後離開隔間，詢問其他工作人員是否有人曾經同時接種2劑疫苗，但答案都是否定的，於是一名負責人走過來向他了解狀況。負責人領著陳男一起回到小隔間和護理師對質，護理師才承認自己並未注射第一劑疫苗，並向陳男道歉。負責人隨後也告訴陳男，他已上報此事並保證陳男確實已接種第2劑疫苗。

陳男於18日晚間在其個人臉書上公開了這起事件的過程與圖片，還附上他和負責人的對話音檔提醒民眾，在接種新冠疫苗時一定要特別留意，避免被打了空針還沾沾自喜，覺得自己已擁有保護力。

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