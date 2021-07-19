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扯！6選手抵日才知「無東奧資格」秒被趕回國　竟是波蘭泳協搞烏龍

▲▼扯！6波蘭選手抵日才知「無東奧資格」秒被趕回國　竟是泳協搞烏龍。（圖／波蘭泳協臉書）

▲東奧波蘭代表隊。（圖／波蘭泳協臉書）

記者王佩翊／編譯

波蘭游泳代表隊17日為了參加東京奧運飛往日本，然而一行人抵達機場後，卻突然被告知23名選手中有6人不具備東奧的出賽資格，隨即被安排回國，奧運夢被迫粉碎，讓他們超傻眼。據報導，這是因為波蘭游泳協會在提交申請的過程中搞烏龍，「出現明顯錯誤」，才會導致這6名選手的資格沒有獲得審批。

根據體育網站SWIM SWAM報導，東京奧運波蘭游泳代表隊共23名選手17日一同搭機抵達日本，然而其中6名選手卻在落地後被通知「不具有東奧的參賽資格」，要求他們立即搭機返回波蘭。更有人在推特上po出被「趕回國」的6名選手凌晨與其他隊友們相擁告別的影片，實在是讓人十分心痛。

荷蘭游泳協會17日在官網發布最新公告指出，修訂後的東京奧運參賽名單只有17人，理由是「國際泳協、國際奧委會以及波蘭奧委會沒有完成其餘6名選手的資格審批手續」。也就是說，荷蘭泳協在賽前並未做好確認，才會導致選手都已經飛到日本了，卻被告知沒有出賽資格。

消息傳出後，隨即引發撻伐，數十名波蘭游泳運動員共同連署去函波蘭泳協主席史洛明斯基（Paweł Słomiński），要求整個波蘭泳協的董事會都應該為此事總請辭下台。信中寫道，「泳協的行為造成波蘭體育史上前所未有的事件。」


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