日本改革大臣：不會再追加採購新冠疫苗　還有國家打不到

▲河野太郎表示，全球疫苗需求高漲，至今還有國家打不到疫苗，不能只有日本要求「給我疫苗」。（圖／路透）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本近期疫苗到貨量不足，中央政府呼籲放慢施打速度。負責協調疫苗接種業務的行政改革大臣河野太郎今天說，不會再追加採購疫苗，因全球疫苗需求高漲，至今還有國家打不到。

日本共同社報導，河野太郎今天在電視節目上說，不會因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗到貨量不足，就考慮追加採購。

河野表示，全球疫苗需求高漲，至今還有國家打不到疫苗，不能只有日本要求「給我疫苗」。

河野指出，規劃在本月底完成為高齡者接種疫苗的政策目標，預料將會如期完成。

日本放送協會（NHK）報導，河野說，對於已經申請職業別接種（職域接種）、尚未開始施打的企業，預計將從8月陸續開始施打，等中元節連假結束後可加快到一定的施打速度。

日本公費接種疫苗，採用美國輝瑞大藥廠（Pfizer ）與莫德納（Moderna）的疫苗。

根據日本政府首相官邸（辦公室）網站資料，日本已採購莫德納疫苗5000萬劑、輝瑞疫苗1億4400萬劑，共1億9400萬劑，可施打9700萬人；另已採購1億2000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗，尚未列入公費施打使用。

總務省在2020年10月1日時間點進行的國勢調查初值（速報值）顯示，日本人口數為1億2622萬餘人。

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