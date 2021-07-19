「5個關鍵數字」驗收拜登上任6個月政績！　民調狠甩當年的川普

▲美國總統拜登7月20日將迎來上任時滿6個月，台灣時間19日晚間11點半將發表談話。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登1月20日就任至今將滿6個月，預計於美東時間19日上午11時30分（台北時間23時30分）就經濟復甦發表談話。拜登上任以來主要專注於解決疫情，另外包含大舉轉向重啟經濟、處理美墨邊境移民、重塑美國在世界舞台的地位等政策，美媒《商業內幕》就列出5個關鍵數字，來統整拜登目前的政績。

►5.9％

美國失業率去年4月疫情高峰時達到14.8％，但根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）顯示，到今年6月份為止，失業率已下降至5.9％，且單月新增就業人數為85萬人，與5月的58.3萬人、4月26.9萬人相比，可以看出後疫情時代經濟復甦的好跡象。

►60.3％

美國ABC新聞旗下網站FiveThirtyEight進行的民調顯示，拜登執政近6個月後，總體支持率平均為52.4％，對施政不滿意者約佔42.5％，顯示拜登在過去半年的支持率相對穩定。據FiveThirtyEight歷史數據，前總統川普上任6個月後的支持率為39％、不支持率為55％，短短半年間成為美國最不受歡迎的總統。

另外，針對疫情處理方面，拜登獲得60.3％的滿意度，不滿意者則約佔31.6％，連無黨籍人士與共和黨人，對拜登防疫工作表現的滿意度也持續高於總體支持率。

▲拜登在防疫工作上的執政滿意度持續維持在高位，總體支持率半年來也維持在50％上下。（圖／路透）

►1.612億

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）數據，截至7月18日，全美已有1億6123萬2483人完整接種疫苗，佔總人口的48.6％，而接種至少一劑的人數則為1億8603萬8501人，相當於56％的美國人。拜登去年競選總統時曾承諾，要把對抗新冠肺炎作為首要任務，但許多民眾仍對接種疫苗感到猶豫，讓政府預計在7月4日美國國慶前達成7成人口至少接種一劑的目標落空，現正採取挨家挨戶說服等新的方式鼓勵民眾接種。

►50

今年稍早，民主黨人在喬治亞州參議員決選中贏得50個參院席次，但同時共和黨也擁有50席，但由於副總統賀錦麗擁有打破平票的最終關鍵投票權，才讓民主黨重新掌握參議院，加上原本就佔優勢的眾議院，民主黨人已經能夠通過絕大部分內閣、政府職務的提名及司法提名人，但仍可能面臨立法機關以辯論進行阻撓，因為停止辯論需要60席同意票。

目前民主黨迫切希望推動「民享法案」（For the People Act），或稱「參議院1號法案」（S1），目的在確保美國人可郵寄投票，或透過所有管道提早投票與使用投票箱，並訂定出選民登記的全國性標準，以因應共和黨人在數十州頒布的嚴格新投票法。

▲拜登政府計畫推動一項3.5兆基礎建設投資法案。（圖／路透）

►3.5兆

參議院預算委員會的民主黨人14日就一項3.5兆美元的基礎建設投資計畫達成協議，基建案側重於兒童幼保、可再生能源、教育等面向，將獨立於先前由參議員與少數白宮官員起草的1兆美元基建案的框架，但這項法案必須意見一致才能通過，但共和黨人已經以耗資龐大、涉及與基礎建設無關領域予以拒絕。

對此，民主黨議員應該會透過預算「和解妥協」程序，以簡單多數通過這項立法，迴避參院冗長辯論，這需要60席贊成才能順利過關，但在2022年期中選舉到來之前，現在很可能就是民主黨推動大規模立法的最佳時機。

►共同社：拜登擬召開四國領袖高峰會 邀日澳印對付中國

►美國抗衡一帶一路！ 靠「DFC」金援投資海外基礎建設

►金融時報：北京拒派同級官員出面 美副國務卿「取消訪中」

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