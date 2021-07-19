　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比賽變懲罰！東奧南非足球隊3確診匡列21人　首戰對手日本挫咧等

▲▼ 東京奧運,東奧。（圖／達志影像／美聯社）

▲爆出團內群聚的南非足球代表隊首戰將對上日本，也讓日本網友擔心自家國家隊受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

東奧南非足球代表隊2名選手與1名工作人員染疫，這也是首例在東奧選手村內爆出的確診案例。東奧組委會19日針對3名確診案例匡列了21名密切接觸者，21人皆為同團人員。然而南非男子足球代表團原本將於22日對戰日本代表隊，確診消息傳出後，也讓許多日本球迷大呼，「這對日本隊而言，根本不是比賽，而是懲罰」，要求取消賽事。

根據《東京體育》報導，南非男子足球代表隊2名選手與1名工作人員18日確診，成為東奧選手村內首例確診案例。東奧組委會19日宣布，該團一共有21人被匡列為密切接觸者，目前全都已單獨隔離。然而值得關注的是，南非代表隊原定首戰將於22日對戰日本，但如今賽事是否能順利舉行仍是未知數。

事實上，根據東奧規定，選手如果因為接觸確診患者被匡列為密切接觸者，只要在開賽6小時前接受核酸檢測，且結果呈陰性，便可提早結束隔離期，按原計畫出賽。不過足球項目也有規定，包含候補球員在內最少需要13人才能上場，因此如果屆時通過檢測的人數不達標，很有可能就會直接取消比賽。

儘管如此，日本網友得知消息後還是非常擔憂，害怕日本代表隊如果真的與南非代表隊比賽，會有染疫疑慮。網友表示，「這種時候應該直接取消吧」、「如果害日本選手染疫的話要怎麼辦」、「日本應該要中止比賽，你們有義務保護選手」、「直接讓南非退出吧」、「說好的安心安全的奧運呢」、「這對日本隊來說到底是比賽還是懲罰啊」。

讓雙腳如嬰兒般細嫩！康生足部護理機特價788元

ET快訊
快訊／高雄輕軌又遭撞！　車頭這根斷了
ET民調／2022北市大戰　蔣萬安、陳時中、黃珊珊支持度曝光
東奧選手村「紙板床架」禁激戰！　體操鮮肉實測影片曝
閃電擊中鐵箱！　台中2女「站旁邊」當場倒地
快訊／北市疫苗還有！　莫德納、AZ剩餘量曝光
柯文哲拋「5人到校、20人在家」　新北跟進？教育局回應
快訊／ World Gym會員確診　足跡搭高鐵、華泰名品城
鬆口降二級！一張表秒懂「和三級差異」　不用全程戴口罩了
高端可打了！焦糖遭洗版「快取消AZ預約」　本人回應了
快訊／松山戶政事務所員工確診　7／12起曾連續5天當櫃檯
快訊／台中家教男「10天開房6次」　匡列66接觸者1人確診
快訊／台中登山步道「2人遭雷擊」！消防急救援
快訊／陳其邁有信心：很可能降二級！高雄18天零確診
LIVE／北市擬國中小學分流上課　柯文哲最新說明

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／文在寅不去東奧了！　日韓元首峰會確定破局

「5個關鍵數字」驗收拜登上任6個月政績！　民調狠甩當年的川普

扯！6選手抵日才知「無東奧資格」秒被趕回國　竟是波蘭泳協搞烏龍

東奧選手村「紙板床架」禁激戰！　體操鮮肉狂跳實測影片曝光

馬戲團黑熊發狂畫面曝！女馴獸師被撲倒狠巴頭　狂扯裙擺雪臀外露

比賽變懲罰！東奧南非足球隊3確診匡列21人　首戰對手日本挫咧等

日本改革大臣：不會再追加採購新冠疫苗　還有國家打不到

協助日產前會場高恩潛逃　美國退役軍人父子檔遭判2年、1.8年刑期

泰國民眾上街要求「進口mRNA疫苗」　無懼疫情爆反政府示威

日本再報廢2160劑疫苗！　藥師到接種站驚見冰箱「插頭掉一半」

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

快訊／文在寅不去東奧了！　日韓元首峰會確定破局

「5個關鍵數字」驗收拜登上任6個月政績！　民調狠甩當年的川普

扯！6選手抵日才知「無東奧資格」秒被趕回國　竟是波蘭泳協搞烏龍

東奧選手村「紙板床架」禁激戰！　體操鮮肉狂跳實測影片曝光

馬戲團黑熊發狂畫面曝！女馴獸師被撲倒狠巴頭　狂扯裙擺雪臀外露

比賽變懲罰！東奧南非足球隊3確診匡列21人　首戰對手日本挫咧等

日本改革大臣：不會再追加採購新冠疫苗　還有國家打不到

協助日產前會場高恩潛逃　美國退役軍人父子檔遭判2年、1.8年刑期

泰國民眾上街要求「進口mRNA疫苗」　無懼疫情爆反政府示威

日本再報廢2160劑疫苗！　藥師到接種站驚見冰箱「插頭掉一半」

《神之鄉》盧以恩隔窗喊媽　Janet一轉身「眼眶全是淚」網哭慘

海底的「移動式星空」！　罕見頭足綱「透明章魚」現跡太平洋

快訊／高雄輕軌又遭撞　半年第7起！車頭保險桿斷裂

3名大陸人被綁架！大陸建築公司在馬利遇襲　設備遭燒砸

90KG大丹狗進化史！　媽每周拍「吹氣球」照：怕忘記曾小隻過

台中大坑傳「雷擊意外」！警消飛奔上山…見2女嚇到滑倒摔斷牙

三星再推線上獨賣新機Galaxy M32！　「7千元有找」主打高規格及CP值

快訊／柯文哲偏好mRNA原因曝光　喊話中央明年準備第3劑

快訊／文在寅不去東奧了！　日韓元首峰會確定破局

七六人不想留格林　湖人想簽回報價1年560萬美元

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

國際熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

越南疫情大爆發！一天5887人染疫

第2劑疫苗副作用為何更嚴重？專家揭原因

東奧工作人員把女工讀生「拖到主場館觀眾席」性侵

啪啪啪太大聲遭抗議　辣人妻下海月撈70萬

共同社：拜登擬開四國高峰會　對付中國

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

東奧首例確診選手　國籍曝光

印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光

美確診「2周暴增135％」　官員憂今秋疫情

英國今大解封！專家：這是預謀殺人

印度神童預言5度成真　警告7月要小心

打疫苗偶遇前夫當志工　她感動：竟還記得我資料

《辛普森家庭》神預言再+1　預測他7年後上太空

更多熱門

相關新聞

World Gym微解封爆確診者進入　陳時中回應了

World Gym微解封爆確診者進入　陳時中回應了

微解封沒幾天，連鎖健身房World Gym世界健身俱樂部站前店昨（18）日卻接獲北市衛生局通知，有確診者曾進入場館運動，是否會因此修改健身房指引？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19日）表示，若有足跡就要降營運人數，這些都是在應變計畫裡。

日本不會再買疫苗　還有國家打不到

日本不會再買疫苗　還有國家打不到

NBA群星東奧鬥法　唐西奇首闖最亮

NBA群星東奧鬥法　唐西奇首闖最亮

宗教酬神戲有條件演出規則曝

宗教酬神戲有條件演出規則曝

新北升回雙位數　1張圖看確診分布

新北升回雙位數　1張圖看確診分布

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19東京奧運東奧東奧籌備

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

親眼見親戚遭剝皮　柴柴嚇爛緊酸

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面