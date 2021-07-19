比賽變懲罰！東奧南非足球隊3確診匡列21人　首戰對手日本挫咧等

▲爆出團內群聚的南非足球代表隊首戰將對上日本，也讓日本網友擔心自家國家隊受到影響。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

東奧南非足球代表隊2名選手與1名工作人員染疫，這也是首例在東奧選手村內爆出的確診案例。東奧組委會19日針對3名確診案例匡列了21名密切接觸者，21人皆為同團人員。然而南非男子足球代表團原本將於22日對戰日本代表隊，確診消息傳出後，也讓許多日本球迷大呼，「這對日本隊而言，根本不是比賽，而是懲罰」，要求取消賽事。

根據《東京體育》報導，南非男子足球代表隊2名選手與1名工作人員18日確診，成為東奧選手村內首例確診案例。東奧組委會19日宣布，該團一共有21人被匡列為密切接觸者，目前全都已單獨隔離。然而值得關注的是，南非代表隊原定首戰將於22日對戰日本，但如今賽事是否能順利舉行仍是未知數。

事實上，根據東奧規定，選手如果因為接觸確診患者被匡列為密切接觸者，只要在開賽6小時前接受核酸檢測，且結果呈陰性，便可提早結束隔離期，按原計畫出賽。不過足球項目也有規定，包含候補球員在內最少需要13人才能上場，因此如果屆時通過檢測的人數不達標，很有可能就會直接取消比賽。

儘管如此，日本網友得知消息後還是非常擔憂，害怕日本代表隊如果真的與南非代表隊比賽，會有染疫疑慮。網友表示，「這種時候應該直接取消吧」、「如果害日本選手染疫的話要怎麼辦」、「日本應該要中止比賽，你們有義務保護選手」、「直接讓南非退出吧」、「說好的安心安全的奧運呢」、「這對日本隊來說到底是比賽還是懲罰啊」。

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