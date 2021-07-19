日本再報廢2160劑疫苗！　藥師到接種站驚見冰箱「插頭掉一半」

▲日本迄今已經數次傳出疫苗冰庫斷電問題。圖為日本一處大規模疫苗接種中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本疫苗接種工作烏龍頻傳，7月初才傳出2起疫苗保存不當而報廢的事件，沒想到才經過半個月，福岡縣村落17日再添一樁「插頭脫落」事件，一名藥師發現疫苗接種站的2個冰庫皆未運轉，一看才知道電源插頭已經脫落一半了，總共2160劑疫苗被迫全數銷毀。

根據《讀賣新聞》報導，福岡縣赤村一名藥師17日中午12時許發現「保存疫苗」的超低溫冷凍庫與「解凍疫苗」的冷藏庫，全都沒有通電，一看才知道插頭已經脫落一半，經政府人員與當地藥師協會商討後，認為疫苗有變質的可能，因此決定將174劑未解凍和1986劑解凍中的疫苗全數報廢。據悉，可能是16日下午業者進行備用電源增設工程時，意外鬆動了插頭。

赤村當局18日宣布，疫苗冷鏈出現問題後必須報廢2160劑疫苗，由於庫存全數歸零，今後村里的接種計畫將全面進行更動，目前赤村有1124名65歲以上長者（約88％）已經接種2劑，原訂預約於17、18日施打的480名村民已經個別收到接種取消的通知。

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