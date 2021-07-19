　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美非裔外送員送餐　塞辱警「賤人」紙條歹誌大條了

▲平台公司表示將對此外送員採取法律途徑。（圖／免費圖庫shutterstock）

▲平台公司表示將對此外送員採取法律途徑。（圖／免費圖庫shutterstock）

實習記者廖翊慈／綜合報導

一名Door Dash的非裔外送員，將手寫帶有辱罵語句的字條，塞入要送去給紐約布魯克林(Brooklyn)警局的飯盒內，並將此舉過程錄下放上臉書。員警發現餐點受到汙染後將以「蓄意傷害罪」逮捕此外送員。

▲外送員徒手將紙條塞入餐盒中。（圖／取自Facebook）

▲外送員徒手將紙條塞入餐盒中。（圖／取自Facebook）

據外媒KSNB報導，發生於12日下午， 羊頭灣(Sheepshead Bay)轄區的61分局。警員透過外送平台(DooorDash)選購餐廳「Chipotle」的餐點，取餐後打開飯盒，看到一張字條上寫著，「希望這東西味道不錯，賤人」(Hope that dik taste good bitch)，該員警看到字條後馬上將餐盒丟棄。

▲「Dik」為不雅字眼的常見錯誤寫法。（圖／取自Facebook）

▲「Dik」為不雅字眼常見的錯誤寫法。（圖／取自Facebook）

羊頭灣(Sheepshead Bay)轄區的61分局隨後調閱監視器，並經過調查在臉書發現將字條塞入餐盒中的影片，循線獲報是一位名為萊恩(Layne)的非裔外送員。萊恩在影片貼文中寫道，「這是一份公開聲明，我不會這樣對待別人的食物，這是屬於我和點餐者的私人恩怨 。」待事件引起軒然大波後，此影片及發佈者臉書帳號已遭到刪除。

據悉，萊恩於2011年因企圖殺害紐約員警而遭到逮捕，在此之前累積被逮捕次數高達7次，目前處於假釋出獄的狀況。外送平台DoorDash表示，每位外送員都會進行犯罪背景調查，對於萊恩如何通過審核程序，目前仍在調查中。

▲該名外送員所屬平台公司。（圖／取自DoorDash）

▲平台公司指控該名外送員行為不可原諒。（圖／取自DoorDash網站）

據NBC報導，同為受害者的餐廳 Chipotle代表勞里·沙洛(Laurie Schalow)表示，「這名外送員的行為是不可原諒的，我們已與合作的外送平台聯繫，確保該名外送員遭到停職。」外送平台DoorDash發言人回應，「本次外送事故是不可饒恕的，已解雇該名外送員，我們也與相關單位聯繫，支持採取法律途徑。」

萊恩向記者表示，「我並沒有針對什麼，你們知道的，這只是一個惡作劇。」該警署表示，若找到萊恩，將對他提起蓄意傷害罪來進行拘捕。萊恩恐將受到企圖襲警的控訴。

ET快訊
快訊／京站威秀深夜緊急宣布「明全面關閉消毒！」
戴資穎下榻飯店被搜出！　網一找傻眼：Google評價3顆星
國防大學女學生遠距教學「拚命連結」活春宮　同學全傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

校園濺血！16歲中學生「持斧砍死學弟」…他冷靜清血跡：剛殺人了

美非裔外送員送餐　塞辱警「賤人」紙條歹誌大條了

女孩錄「佛洛伊德之死」關鍵畫面　非裔叔父死於警緝凶意外追撞

3年無業還爽拿500萬　華裔男發文怨父母給太多壓力大

餅乾包裝上黏折角膠帶　日無印良品店員貼心舉動暖翻！

東奧選手床厚紙板製「反性愛」　美長跑名將質疑：濕了會塌嗎？

前吉卜力團隊打造東奧宣傳片曝！8分鐘0台詞：全世界都懂奧運精神

東奧選手村爆第4例確診　捷克沙排選手染疫！組委會堅稱一切安全

「快來救我！」海地總統求援對話曝光　關鍵10分鐘沒人來遭槍殺

馬來西亞驚爆打空氣疫苗！護理師被抓包「未取藥劑直接插拔針頭」

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

朋友遭丟洗衣機...翻滾多圈求救 黃金獵犬淚眼怒瞪奴才：好殘忍

校園濺血！16歲中學生「持斧砍死學弟」…他冷靜清血跡：剛殺人了

美非裔外送員送餐　塞辱警「賤人」紙條歹誌大條了

女孩錄「佛洛伊德之死」關鍵畫面　非裔叔父死於警緝凶意外追撞

3年無業還爽拿500萬　華裔男發文怨父母給太多壓力大

餅乾包裝上黏折角膠帶　日無印良品店員貼心舉動暖翻！

東奧選手床厚紙板製「反性愛」　美長跑名將質疑：濕了會塌嗎？

前吉卜力團隊打造東奧宣傳片曝！8分鐘0台詞：全世界都懂奧運精神

東奧選手村爆第4例確診　捷克沙排選手染疫！組委會堅稱一切安全

「快來救我！」海地總統求援對話曝光　關鍵10分鐘沒人來遭槍殺

馬來西亞驚爆打空氣疫苗！護理師被抓包「未取藥劑直接插拔針頭」

「以為只是扭傷」腳踝腫3週沒消！　女星就醫才知嚴重：要做手術

選手搭飛機總是出問題　經典賽國手曾被分批返台

《你是我的春天》徐玄振造型被批不適合？長臉髮型NG原因出在這

李克聰／罹難者家屬不滿太魯閣事故報告　政府應重新檢討並對外說明

ET民調》鈕則勳／北市2022選戰三腳督？盤點蔣萬安、黃珊珊、陳時中優劣勢

張南驥／AZ＋BNT＋國產　疫苗政策何不「三全其美」

藍弋丰／細胞生理學告訴你　打mRNA疫苗不會變成「萬磁王」

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

國際熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

體操鮮肉實測！東奧選手村紙板床架禁激戰

第2劑疫苗副作用為何更嚴重？專家揭原因

越南疫情大爆發！一天5887人染疫

海地總統求救對話曝　10分鐘沒人來遭槍殺

6選手抵日才知「無東奧資格」！波蘭泳協搞烏龍

東奧工作人員把女工讀生「拖到主場館觀眾席」性侵

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

印度神童揭好消息　經濟復甦4階段曝光

啪啪啪太大聲遭抗議　辣人妻下海月撈70萬

印度神童預言5度成真　警告7月要小心

共同社：拜登擬開四國高峰會　對付中國

馬戲團黑熊突攻擊　女馴獸師被撲倒雪臀外露

東奧首例確診選手　國籍曝光

更多熱門

相關新聞

變態外送員「啪啪才肯送餐」她嚇壞投訴無效

變態外送員「啪啪才肯送餐」她嚇壞投訴無效

美食外送服務愈趨發達，許多用戶曾與外送員發生糾紛，然而，美國一名女子日前使用知名外送平台「DoorDash」點餐時，竟然被遇到色胚外送員對她性騷擾，以寒冷雨夜不想出門為由要求女子提供「性服務」，才願意幫她把食物送上門，否則就要取消訂單，引發民眾嚴厲撻伐。

外送員要求「肉體交易」才送餐　女子嚇傻

外送員要求「肉體交易」才送餐　女子嚇傻

小費230元嫌少　外送員拎餐點走人

小費230元嫌少　外送員拎餐點走人

Airbnb提高IPO區間價至每股最高60美元！　美國交易所IPO籌資創紀錄

Airbnb提高IPO區間價至每股最高60美元！　美國交易所IPO籌資創紀錄

標24塊外送平台擅自降8塊！老闆狂訂披薩獲利

標24塊外送平台擅自降8塊！老闆狂訂披薩獲利

關鍵字：

DoorDash Chipotle美國外送員辱警紙條布魯克林警局Layne

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

國家隊選手搭經濟艙出征東奧　蘇貞昌震怒

戴資穎上機才知搭經濟艙　戴爸：被騙很不舒服

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

更多

最夯影音

更多
「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面