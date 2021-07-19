美非裔外送員送餐　塞辱警「賤人」紙條歹誌大條了

▲平台公司表示將對此外送員採取法律途徑。（圖／免費圖庫shutterstock）

實習記者廖翊慈／綜合報導

一名Door Dash的非裔外送員，將手寫帶有辱罵語句的字條，塞入要送去給紐約布魯克林(Brooklyn)警局的飯盒內，並將此舉過程錄下放上臉書。員警發現餐點受到汙染後將以「蓄意傷害罪」逮捕此外送員。

▲外送員徒手將紙條塞入餐盒中。（圖／取自Facebook）

據外媒KSNB報導，發生於12日下午， 羊頭灣(Sheepshead Bay)轄區的61分局。警員透過外送平台(DooorDash)選購餐廳「Chipotle」的餐點，取餐後打開飯盒，看到一張字條上寫著，「希望這東西味道不錯，賤人」(Hope that dik taste good bitch)，該員警看到字條後馬上將餐盒丟棄。

▲「Dik」為不雅字眼常見的錯誤寫法。（圖／取自Facebook）

羊頭灣(Sheepshead Bay)轄區的61分局隨後調閱監視器，並經過調查在臉書發現將字條塞入餐盒中的影片，循線獲報是一位名為萊恩(Layne)的非裔外送員。萊恩在影片貼文中寫道，「這是一份公開聲明，我不會這樣對待別人的食物，這是屬於我和點餐者的私人恩怨 。」待事件引起軒然大波後，此影片及發佈者臉書帳號已遭到刪除。

據悉，萊恩於2011年因企圖殺害紐約員警而遭到逮捕，在此之前累積被逮捕次數高達7次，目前處於假釋出獄的狀況。外送平台DoorDash表示，每位外送員都會進行犯罪背景調查，對於萊恩如何通過審核程序，目前仍在調查中。

▲平台公司指控該名外送員行為不可原諒。（圖／取自DoorDash網站）

據NBC報導，同為受害者的餐廳 Chipotle代表勞里·沙洛(Laurie Schalow)表示，「這名外送員的行為是不可原諒的，我們已與合作的外送平台聯繫，確保該名外送員遭到停職。」外送平台DoorDash發言人回應，「本次外送事故是不可饒恕的，已解雇該名外送員，我們也與相關單位聯繫，支持採取法律途徑。」

萊恩向記者表示，「我並沒有針對什麼，你們知道的，這只是一個惡作劇。」該警署表示，若找到萊恩，將對他提起蓄意傷害罪來進行拘捕。萊恩恐將受到企圖襲警的控訴。