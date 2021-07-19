泰國民眾上街要求「進口mRNA疫苗」　無懼疫情爆反政府示威

▲泰國民眾18日上街示威遭警方以水柱驅離。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泰國第三波疫情爆發，更創下單日1.1萬人確診新高，對政府怒氣未消的民眾，仍無視禁止5人以上聚會的禁令，在18日下午走上街頭，要求總理下台、刪減王室和軍方預算，也要求引進mRNA疫苗。

泰國示威者18日無視防疫禁令騎著機車、穿著雨衣在總理府（Government House）前聚集，並在曼谷民主紀念碑的十字路口附近堆放塗有紅色油漆的假屍袋。示威者主要提出三點訴求，包含要求總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）下台、刪減王室和軍方預算投入抗疫，也要求引進mRNA疫苗。

15.11

Protesters are now heading to the Government House. It is currently unclear which route they will be taking. Meanwhile, an announcement from the speaker truck ask the protesters to leave security issues to the security team.#ม็อบ18กรกฎา #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/Rn0wDuC0j8 — Prachatai English (@prachatai_en) July 18, 2021

帕拉育政府無力對抗疫情讓民意持續反彈，而泰國目前主要依靠中國科興和國內代工的AZ疫苗，但科興對Delta病毒的效力較弱，AZ疫苗的生產速度又非常緩慢，讓國內疫苗接種率停滯不前。

▲泰國疫苗接種率僅15％。（圖／達志影像／美聯社）



自新冠肺炎疫情爆發以來，泰國確診數超過40萬例，死亡達3341人，其中超過90％的確診病例都集中在今年4月以後，上週末每日死亡數首次升到100人以上。有活動主辦人在街頭高聲大喊，「就算我們待在家裡，還是會死於新冠肺炎，這就是為什麼我們要站出來！」

Rain has started, raincoats are out. But it's not stopping the #Thailand anti-government protesters from proceeding with their plans of marching to government house/#PM office. #ม็อบ18กรกฎา #whatshappeninginthailand pic.twitter.com/8okTBGZnYq — May Wong (@MayWongCNA) July 18, 2021

組織這場遊行的自由青年（Free Youth）組織成員西里汗（Jutatip Sirikhan）向《衛報》表示，帕拉育政府和其內閣缺乏透明度且管理不善，讓許多人因新冠疫情喪命，「如果我們現在不出來，我們不知道還能活多久，也不知道是否有機會能再次上街頭。」

泰國民眾在2020年中受到香港人的啟發，開始發起反政府示威，1年前的此時，數千人聚集在民主紀念碑前，要求帕拉育辭職、修訂憲法，同時改革泰國長久以來不可動搖的君主制。

國家警察副發言人也證實，大約出動1500名警力利用高壓水槍、催淚瓦斯和橡膠子彈驅離抗議者。目前尚未有具體受傷統計數字。

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