注射器壁上夾纖維！食藥署預防性下架葛蘭素史克「1支」氣喘藥

▲舒肺樂注射劑100毫克/毫升（Nucala Solution for Injection 100mg/mL）。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（19）日公布藥品回收警訊，國際大廠葛蘭素史克生產的「舒肺樂注射劑100毫克/毫升（Nucala Solution for Injection 100mg/mL）」因原廠發現有纖維夾在注射器壁上，為了安全起見啟動預防性回收。食藥署科長洪國登表示，該藥品去年才領到藥證，目前僅有「1支」須回收。

洪國登提到，台灣雖然未發現有纖維夾在注射器壁情形，但因台灣輸入藥品與該瑕疵批號使用相同半成品製成，基於病人用藥安全，才回啟動回收，需回收批號為FA9M，去年至今僅賣出1支，也就是此次需回收的數量。

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「舒肺樂注射劑」為嚴重氣喘用藥，可用於12歲以上的表現型為嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘且控制不良患者，或者 嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎（EGPA）」成人。食藥署已要求廠商應於110年8月8日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，也呼籲患者應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行停藥。