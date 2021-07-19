中華代表隊今出發！華航東奧專機最高規格防疫　餐點還藏「勝利」

▲中華代表隊今下午將搭華航「東奧專機」出發，機上採最高規格防疫。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

2020東京奧運終於即將開幕，中華代表隊今（19）日搭乘華航東京奧運專案班機前往日本，由於正值疫情期間，班機全程以最高規格落實防疫。華航表示，該航班下午5時10分抵達東京羽田機場，機上也安排貼心好禮及特製的機上餐點，與國人齊心挺中華，全力勇奪金。

華航2020東京奧運專機 CI220 搭載134位中華代表隊教練及選手，於今日下午1時由台北松山機場出發，下午5時10分抵達東京羽田機場，航程約3小時10分。秉持「中華挺中華」的精神，華航貼心為選手準備精緻好禮，包含華航與The North Face合作的機上盥洗包、華航矽緻摺疊隨行杯及機上防護包，不僅響應環保，更守護選手健康。

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▲東奧專機機上餐點以高蛋白質為主，主菜選用勝利雞排丼飯，意涵日語的勝利（KaTsu），希望為選手帶來必勝好運。（圖／華航提供）

機上餐點以「單一餐盤」服務因應防疫，考量選手長期高強度運動需求，以補充高蛋白質為重點，前菜安排台灣新鮮時蔬沙拉搭配海鮮，主菜則為高蛋白低脂的「勝利雞排丼飯」，連結與日語勝利（KaTsu）相同的涵義，並提供國際知名品牌冰淇淋。商務艙另備有瓶裝冷壓蔬果汁Day Juice，讓選手們在機上吃飽、吃好，帶來必勝的好運。

▲中華代表隊今日搭乘華航機前往日本，地勤人員為選手加油。（圖／華航提供）

華航東京奧運專機全航程嚴格落實防疫措施，機上座位安排各隊選手分區，盡量以梅花座形式，讓選手保持適當距離；客艙組員於執勤航班前96小時及24小時完成兩次PCR檢測，且皆已接種新冠疫苗，並著全套防護裝備，包含護目鏡、醫療口罩、醫療手套、防護衣等；也簡化機上服務流程，降低人員接觸頻率。

華航表示，本次承運中華代表隊出賽東京奧運與有榮焉，也預祝各類競賽選手勇奪金牌。