出國留學16年！39歲男喊「不想中斷學事業」拒服兵役　下場慘爆

▲楊姓男子為按時歸國服兵役，遭法官判刑3個月，並須支付國庫9萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名39歲楊姓男子明知道服兵役是役齡男子應盡的義務，但他16年前到加拿大遊學後，接到徵兵通知卻不回來服兵役，遭到檢方發布通緝，豈料他卻一直到超過36歲除役年齡後才返台，在機場時當場被查獲。高雄地院審理後，依法判他3個月徒刑，緩刑2年，並須支付國庫9萬元。

判決書指出，今年39歲的楊男明知道依法應履行兵役義務，但他1999年8月經內政部入出國及移民署（現改制為內政部移民署）核准出境就學，並於2005年出境後，超過就學年限卻未返台，被戶籍地的區公所2度發布通知他返國接受徵兵處理，但他卻遲遲未歸，最後遭到檢方發布通緝。

然而，楊男卻依然未歸，一直到今年初，超過了36歲的除役年齡後才返台，在入境時當場被查獲。案經高雄市政府函送偵辦，檢方也將他依妨害兵役罪嫌起訴。

對此，高雄地院審理後認為，楊男明知服兵役是役齡男子應盡的義務，卻意圖避免徵兵處理，滯留國外而未如期返國服兵役，被相關單位催告後將近5年仍置之不理，不僅妨害了國家對於兵役事務之有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行的公平性損及潛在國防動員兵力，所為實屬不該。

不過，法官考量楊男因不想讓學、事業中斷，才犯下此案，但經通緝後，還主動聯繫偵查機關到案，也對犯行坦承不諱，最終依妨害兵役治罪條例第3條第7款的「妨害役男徵兵處理罪」判處3個月徒刑，緩刑2年，並須支付國庫9萬元。全案可上訴。