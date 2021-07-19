拒掃實聯婦嗆店員：為何抓我？　人夫遭手推車波及霸氣回16字

記者黃翊婷／綜合報導

隨著各縣市三級警戒微解封，卻有越來越多人對防疫措施感到麻痺，簡訊實聯制也沒在掃描。一名人妻18日在臉書《爆怨2公社》PO文表示，在超市購物碰到一名婦人不願意掃描QR碼，被店員要求出示簡訊，竟然回嗆「為什麼要抓我？」她老公還遭婦人亂丟的手推車撞到，氣得忍不住當場回罵，「每個人進去都要掃，不想掃就不要進去」。

▲原PO目睹婦人沒有掃秒簡訊實聯制，被抓包還惱羞成怒。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，18日去超市購物，正要離開時在門口遇到一名沒有配合掃描QR碼的婦人，而且人已經走入店內，對方被店員要求出示簡訊，先是回答「看啦看啦」，結果被抓包根本沒有掃描，下一秒竟然直接在門口爆氣，回嗆「不用了啦，為什麼要抓我？我就是不想被抓」。

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原PO無奈地說，婦人離開時還把手推車亂丟，撞到她老公，結果換老公生氣回罵，「每個人進去都要掃，不想掃就不要進去」，婦人則是頻頻回嘴，「你是誰啊？你是什麼東西？」一直罵到騎車離開才罷休，讓她覺得很傻眼，「妳乖乖掃QR碼人家也不會抓妳啊，疫情尚未完全趨緩，就算再麻煩，也配合一下吧。」

▲各地夜市微解封，必須掃描實聯制才能進入。圖為台中逢甲夜市。（圖／記者李毓康攝）

其他網友看完原PO的描述，紛紛留言表示，「就是有人覺得沒差啊，反正死的不是自己人，讓他們微確診一下就知道怕了」、「這樣的人很多，多到靠北，很多人就是不見棺材不掉淚，只能奉勸要進入室內場所的人，自己做好防護才是最重要的」、「下次直接報警」。

還有在服飾店工作的員工感嘆，微解封之後這樣的顧客真的變多了，「我們店昨天（指17日）才來一對奇葩夫妻，拒絕填寫實聯制，拒絕掃QR碼，拒絕消毒、量體溫，還在店外嗆聲『只有你們店家怕，我們也怕』，怕還出來是在哈囉嗎？」