AZ對決Delta病毒！印度最新研究曝　0人重症、死亡僅0.4％

▲印度是亞洲新冠肺炎最嚴重的國家，但研究顯示AZ疫苗對Delta變種也能有效降低住院率。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度首個針對「突破性感染」的研究發現，在接種疫苗後確診的677人中，有86％的基因定序都是屬於傳染力極強的Delta變異株，卻僅發生0.4％死亡，住院治療者也僅約10％，且非加護重症，令人振奮的是，研究樣本患者中約有9成都是接種印度版的AZ疫苗「Covishield」。

根據彭博社報導，印度醫學研究理事會（Indian Council of Medical Research，ICMR）針對677名已接種1劑或2劑卻仍確診的患者，進行有關疫苗恢復效力的研究，其中有多達89％、共604人接種的是印度版阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗「Covishield」，另外有71人接種印度滅活Covaxin疫苗、2人接種中國國藥疫苗。

▲AZ疫苗屬於腺病毒載體疫苗。（圖／路透）

好消息是，這些突破性感染的患者只有3例死亡，比例僅佔0.4％，需要住院治療的患者比例也僅67例，約佔9.8％，顯示接種疫苗確實有助於降低住院率與死亡率。另外，住院患者中只有6％曾出現呼吸困難，但都不須使用呼吸器或氧氣機協助，也沒有住進加護病房的重症者，多數病患症狀以發燒、頭痛、身體疼痛、喉嚨痛、咳嗽、嗅覺與味覺喪失為主。

研究表示，由於疫苗能有效降低疾病的嚴重程度，因此加強疫苗接種活動，迅速達成群體免疫是預防新冠肺炎進一步致命的「重要戰略」，還能減輕醫療衛生系統的負擔。但根據彭博追蹤數據顯示，目前印度13億人口中，只有5.7％完全接種了新冠疫苗。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast