混打AZ＋輝瑞＋莫德納「變超級生化人」？哈佛博士4結果分析可能性

▲混打3種不同廠牌疫苗是否會變成生化人，哈佛流行病學博士解析可能性。（示意圖，非本新聞當事人／記者林敬旻攝）

文／李建璋／台大醫院急診醫學部臨床副教授、哈佛大學流行病學博士

疫苗混搭Mix&Match，重點是Match不是Mix

今天接到一個來電詢問，有民眾在台接種AZ，到國外接種輝瑞，回台又接種莫德納混打三劑，是否會進化成生化人，百毒不侵。

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疫苗混搭已經是現在街頭巷尾最熱門的話題。的確科學家已經在動物實驗和人體試驗看到，腺病毒疫苗（AZ）和 mRNA疫苗（輝瑞、莫德納），兩種不同原理的疫苗混打可以增強免疫反應，有互補效果。但是，如果是輝瑞和莫德納混打，兩者幾乎是相同的疫苗，只是牌子不同，就沒有加乘互補效果，反而可能免疫反應引發不必要的副作用，AZ＋mRNA就可以形成生化人了。

▲科學家發現，無論在抗體或細胞免疫表現，混打才是最佳策略。（示意圖／記者湯興漢攝）

人體對抗病毒的免疫系統主要有兩大類，一類是抗體免疫、另一類是細胞免疫。抗體免疫就像是愛國者飛彈， 在病毒入侵的時候， 利用專一性的抗體把病毒中和掉，讓它無法感染細胞，決戰胞外。細胞免疫就像是巡弋飛彈，對於不幸遭受感染的細胞，利用殺手T細胞精準攻擊，決戰胞內，兩者協同作用才能形成最完整的免疫防禦。

比較AZ＋BNT混打人群和單打人群，科學家發現無論是抗體或細胞免疫表現，混打都比單打更強，混打才是最佳策略。同樣在美國，也發現AZ＋莫德納混打抗體免疫大於AZ單打，混打抗體可以對抗南非變異株，但是單打無法對抗變異株。至於安全性，目前因為樣本小，都差不多，需要更多的數據證實是否有罕見的嚴重副作用。

▲醫師認為，疫苗要「混」很容易，要「搭」很難。（示意圖／記者林敬旻攝）

目前研究對政策方向的啟示，已經有一個脈絡了：

一、在有限的疫苗下，AZ＋BNT或是AZ＋莫德納不能規定，但是值得鼓勵，有兩個潛在的好處，一可以產生更強的免疫保護，同時，也可以增加疫苗供應運籌的彈性。

二、對於免疫缺損的病患，可以嘗試混打得到更高保護力。

三、BNT＋莫德納沒有免疫上的加乘好處，但是BNT和莫德納的供應都很緊張，其中一個疫苗第二劑供應不及，可以混打兩個mRNA疫苗，兩個基本上是可口可樂和百事可樂，交換喝沒關係。

四、對於已經打了AZ＋AZ的前幾類人員，可以開放加打一劑莫德納或是BNT。同樣的，如果莫德納＋莫德納施打踴躍，（未來BNT＋BNT），AZ打不完，也可以考慮讓mRNA單打的人接受額外一劑AZ。

結論: 混搭混打，混很容易，要「搭」才難。

本文經授權轉自：台大醫院急診醫學部臨床副教授李建璋