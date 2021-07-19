96歲老父住院！急診醫簽「放棄心肺復甦」同意書：我們都是愛家人

▲白永嘉6月曾說，疫情後他很久沒回家抱抱老父親了。（圖／白永嘉醫師授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

急診醫師白永嘉自本土疫情爆發後，就不敢回家探望96歲老父親，只能透過視訊傳遞思念，想不到爸爸身體在此時出了狀況，目前住院中，白永嘉也第一次簽下「拒絕心肺復甦術同意書（Do not resuscitate，縮寫DNR）」，雖然這決定很艱難，但也是出於愛家人才會選擇這麼做。

白永嘉昨天在臉書表示，爸爸近期因病住院，和家人深入討論後決定，爸爸已經高齡96歲，「不希望他承受這樣的痛苦」，所以決定簽署DNR，不過爸爸目前的狀況還沒這麼糟，現在都只是在為最壞的情況做打算。

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▲白永嘉為爸爸簽DNR。（圖／翻攝自白永嘉醫師臉書）



他感嘆，人的生命有限，醫療行為也有極限，人存活最重要的就是生活品質，面對家人癌症末期、重大疾病或是高齡，「建議大家這麼決定是比較好的，當然要先跟病人自己好好溝通」，簽DNR同意書時也不要自責，「我們都是愛家人才會這麼做的！」

許多網友也曾經面臨相同狀況，紛紛留言「我一直記得，我的媽媽癌末時在安寧病房自己簽下DNR同意書的畫面，我支持她，因為我愛她，但我的心好痛」、「如果真的可以重新選擇，我會替我爸勇敢的簽下去的」、「其實躺在病床上，只剩下儀器延續生命，對病人來說是很折磨的⋯相信白醫師也是基於深愛家人、不願意看著爸爸受苦才做這樣的決定，每個人都是。」

▼白永嘉不忍看爸爸承受急救的痛苦。（圖／翻攝自白永嘉臉書）

