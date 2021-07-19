日媒稱菅義偉、文在寅將在東奧進行會談　青瓦台：滿足2條件才訪日

▲有傳菅義偉和文在寅將在23日舉行會談，但此消息尚未獲得日韓雙方證實。（圖／達志影像／newscom）

記者葉睿涵／綜合報導

在過去將近3年的時間內，由於歷史和貿易問題，韓日2國的關係跌倒歷史新低。日本媒體19日指出，日本首相菅義偉和南韓總統文在寅可能將在23日舉行面對面峰會，但日韓2國均未證實此消息。

據日本《讀賣新聞》報導，日相菅義偉和南韓總統文在寅可能將於23日東京奧運會開幕當天，在東京元赤坂迎賓館舉行面對面峰會，就日據時期，南韓人被迫在日本企業工作以及慰安婦等導致2國幾代以來關係緊繃的議題進行討論。

▲青瓦台表示，文在寅尚未決定是否出席東奧開幕，2國的會談也還未落實。（圖／路透）

韓聯社指出，南韓青瓦臺與民溝通首席秘書朴秀賢19日強調，日韓首腦會談尚未落實，文在寅也還未決定是否出席東奧的開幕典禮，不過文在寅會以舉行會談和取得實質成果為前提訪日，政府最早將在19日做出最終決定。

青瓦台也表示，南韓政府了解多數國民反對文在寅出席東奧，不過政府擔心，一旦總統遵從民意，南韓就會走上「另一條孤獨的道路」，因此文在寅仍在努力尋找解決問題的良策，而日方也很清楚文在寅為促進2國關係而付出的努力。

▲文在寅致力恢復日韓關係的行為，被日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚稱為「像在自慰」。（圖／達志影像／newscom）

有南韓官員透露，日韓2國此次的會談之所以遲遲未落實，是因為「最後一刻出現了障礙」，而日方至今仍未作出令人信服的行動，因此不確定此次訪日會談是否會成功。

韓聯社猜測，這位官員提到的「障礙」，應該與日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚的言論有關。不久前，相馬弘尚曾暗諷文在寅致力恢復日韓關係的行為像在「自慰」。

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