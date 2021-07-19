金正恩禁年輕人瘋K-pop、喊「歐巴」！　違者關15年最高處死

▲金正恩擔憂，外國文化可能對權力掌控造成影響。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩下令禁止民眾追逐南韓文化，不但警告年輕人要使用北韓平壤的「標準語」，不准使用南韓流行語，甚至訂定法律嚴格要求不可接觸南韓時尚、髮型以及音樂等，違者將面臨牢獄之災及嚴刑。而金正恩先前更曾直言，K-pop是惡性腫瘤、癌症，會導致年輕人墮落。

根據BBC引述《勞動新聞》報導，北韓祭出新法，企圖藉此消除來自海外國家的各種影喜，並施以各種重刑。報導稱，千禧一代如果盲目追尋南韓流行文化非常危險，「當資產階級下的思想文化滲透到北韓，那將比拿著槍的敵人更具危險性」。

▲金正恩認為，南韓流行文化會導致北韓年輕人腐敗墮落。（圖／路透）



新法中要求年輕人要正確地使用更加優異的平壤標準語，不可跟隨南韓文化說流行語，例如稱呼自己的丈夫為「歐巴」，因為他們認為這個詞在南韓通常被用於代稱男朋友。如果不符合規定，最重可能面臨監禁或死刑的下場。外界分析，北韓此舉是因為擔憂來自外國文化的影響，會對勞動黨的共產主義政權以及最高領導人金正恩的權力掌控造成威脅。

《紐約時報》也報導，金正恩認為，風靡全球的K-pop文化是會使北韓年輕人墮落、腐敗的「惡性腫瘤」。他表示，南韓文化導致北韓年輕人的服裝、髮型、語氣以及行動不倫不類。他更直言，資本主義文化的入侵很有可能造成體制崩壞。

▲北韓有軍人因為在娛樂晚會上大跳防彈少年團的舞蹈而被捕。（圖／CFP）



事實上，南韓的K-pop旋風的確在北韓形成風潮，根據《紐約時報》報導，有6名北韓學生因私下偷看韓劇被判處有期徒刑，2020年甚至有軍人因為在娛樂晚會上跳防彈少年團的《血、汗、淚》，當場遭到逮捕。據悉，根據北韓法律，任何接觸有關南韓、日本、美國媒體的人都可能面臨死刑或是最高15年的有期徒刑。有部分的脫北者就曾表示，想要看韓劇是他們費盡千辛萬苦脫北的原因之一。

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