英國今大解封　專家怒：根本是預謀殺人！夜店擠爆尋樂人潮

▲英國解封首日，夜店擠爆年輕人。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國政府宣布19日凌晨零時起，全面取消所有防疫封鎖政策，許多年輕人滿懷期待地第一時間衝到夜店門口排隊。然而如今Delta變種病毒肆虐，英國每日的新增確診依舊來到5萬大關，英國當局似乎打算任由確診數暴增來達到群體免疫，讓美國科學家不禁痛批，「群體免疫策略根本就是預謀殺人。」

英國19日起解除包含室內戴口罩、聚會人數限制等相關防疫封鎖措施，儘管大部分的流行病學家仍然認為，現階段不適合解封，但年輕人似乎不以為意。根據《路透社》報導，有許多年輕人19日凌晨直接卡點到夜店門口排隊，搶著要在解封首日嗨整晚，絲毫不在意確診數仍在飆升中。

外界將英國解封視為首相強生的「政治豪賭」，有1000多名專家連署痛批，當局的解封措施太過危險且不夠成熟。美國科學家海瑟廷（William Haseltine）更直言，「群體免疫策略的真實面就是預謀殺人！」他說，以群體免疫為目標就代表著英國政府執意推動一項「會導致成千上萬人死亡」的政策，簡直就是災難。

▲英國疫苗覆蓋率雖高，但受Delta變種病毒株迅速蔓延影響，確診數仍居高不下。（圖／路透）



海瑟廷認為，光靠疫苗接種是無法徹底結束疫情。他補充道，就算國民完全接種疫苗，政府也應當努力控制疫情，要徹底消除問題，而非單純減輕問題的嚴重性，而在感染仍在持續擴大之際開放，是最不應當的作法。

英國政府否認任由Delta變種病毒病例暴增來尋求群體免疫，但也坦承，未來幾周的疫情可能會惡化，單日新增確診更可能飆升至10萬例，讓醫療資源陷入緊繃。

儘管英國疫苗覆蓋率已經達到一定程度，然而隨著Delta變種病毒株迅速蔓延，光是在本周末的單日新增確診就再度飆破5萬人。因此強生的解封政策也被專家批評，即使疫苗能有效預防重症住院與病歿，但不積極控制疫情，仍會造成可避免但卻未避免的染疫與死亡。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast