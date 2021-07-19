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美確診病例「2周暴增135％」　公衛官員對今秋疫情：非常擔憂

▲▼ 美國加州6月15日重開。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州洛杉磯郡恢復室內強制戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

因COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）的確診病例激增，加州洛杉磯郡恢復室內強制戴口罩，美國公共衛生局局長莫西今天說，其他城市可能也得跟進，並且「非常擔憂」今秋的疫情。

法新社報導，洛杉磯郡恢復室內強制戴口罩數小時後，莫西（Vivek H. Murthy）現身多個新聞節目並發表談話。

雖然目前還沒有其他城市跟進，不過莫西說，由於最早在印度發現的病毒變異株Delta造成確診病例激增，預料其他城市也會仿效洛杉磯郡。

他告訴美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）：「在某些疫苗接種人數較少，或者確診激增的地區，各郡採取更多項遏止疫情的措施，像是在洛杉磯宣布的戴口罩規定等，我認為合情合理，預料美國的其他地區也將比照。」

歷經數月的疫情趨緩後，過去兩週美國的確診病例驟增135%，幾乎每個州的確診數都攀升。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）則說，6月間因染疫住院治療的患者中，97%沒有接種疫苗。

目前僅48%的美國人完整接種疫苗，18歲以上完整接種疫苗的比例是68%。

由於越來越多的上班族重返工作崗位，還有許多未接種疫苗的學童回到學校上課，Delta變異株導致確診病例驟增與疫苗接種的進度遲滯不前，莫西「非常擔憂」今年秋天的疫情。

他說：「我擔心我們國家還有數以百萬計民眾沒有接種疫苗，我們還得保護12歲以下還沒接種疫苗的兒童。」

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