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39歲定存1500萬！竟被理專臭罵一頓　眾網一聽內容怒了：檢舉啦

▲▼存錢、理財示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲他定存1500萬被理專大罵，網一聽理專「自信條件」氣炸：「快檢舉」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人賺錢後，可能會考慮投資，像是買基金、股票或債券，保守一點的則會選擇定存及儲蓄險。一名網友在批踢踢分享，他有一位朋友是執業的土木技師，擁有定存金額高達1500萬，沒想到因此被銀行理專（理財專員）痛罵了一頓，讓朋友疑惑說「定存有什麼不好」。文章分享後引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他有一名朋友目前39歲，平常住家裡騎車上下班，是一名執業的土木技師，有兼職在補習班當老師，年薪大約200萬上下，沒有房貸車貸，最近有一天有銀行理專打給他，說朋友是尊貴客戶定存達1500萬，想詢問朋友平常都在做什麼投資。

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朋友聽了就說「只有定存啊」，沒想到就被理專罵了一頓，說什麼「你這樣會被通膨吃掉」、「我這邊隨便一個商品就打敗定存了，保證一年獲利5%以上」。朋友聽了理專的話後相當疑惑，最後也詢問原PO「真的那麼好賺嗎」、「那怎麼一堆人都說買股票只有20％人賺錢」、「到底定存有什麼不好？」

其他網友看了文章後紛紛表示，「想賺佣金竟然敢教育客戶」、「年薪200萬，不會理財又沒差，又不是沒存款，而且也沒退休」、「年薪200能有1500定存 ，已經不用煩惱他的理財能力了吧」、「理專會把1500萬變不見」「理專敢說保證獲利，就錄音給金管會檢舉，讓他回家吃自己」。

也有網友建議，「的確是啦，有1500萬本金可以投資是很爽的事情，不過自己不想投資那也沒有錯，輪不到別人來罵」、「是事實啊，買權值股或0050都好過定存，買中華電都比定存好」、「這些錢拿去學區買房租屋吧，他們幫你繳房貸」、「自己的錢，有權力做任何分配，雖然定存是真的浪費，但輪不到理專說嘴」。

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