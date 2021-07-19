餅乾包裝上黏折角膠帶　日無印良品店員貼心舉動暖翻！

▲無印良品店員貼心為餅乾包裝黏上可撕取標籤。（圖／翻攝自Twitter／@nezumi3_nitijo）

實習記者黃品臻／綜合報導

有位日本網友9日在Twitter上分享，自己帶女兒去無印良品買東西時的小經歷，提到女店員特別撕取膠帶在餅乾包裝上註記，要女兒少吃一點，還貼心留下折角方便換位置，貼文一出，再度讓人看到日本的服務生，擁有的高準水服務品質。

據日本媒體「まいどなニュース」報導，網友「@nezumi3_nitijo」在Twitter上分享，有次他帶著一歲半的女兒到無印良品購物，順便買了一包餅乾給女兒，結帳時女店員特別撕了另外一條膠帶，貼在餅乾包裝上作為標記，並指著標籤處和女兒說，「在外面的時候，吃到這裡就好囉！」還貼心留下膠帶折角，以便撕取。

原來女店員之所以這麼做是因為知道父母會擔心小孩吃太多零食不健康，但又理解父母想給孩子吃餅乾的疼愛心情，因此貼心地用標籤的方法，提示孩子能吃的份量。無印店員的小小舉動，讓網友們直喊「大神」，認為店員可能自己也有孩子，才能如此將心比心。原PO也表示，「我在心裡感謝了店員一萬次。」

推文貼出至今已累積超過10萬個讚，網友們紛紛留言，「店員的反應太棒了」、「知道店員名字的話也新增一下吧，這太值得鼓勵了」、「店員的細心讓我印象深刻」、「這種反應不是教育可以做到的對吧？」、「太感動了」、「這就是真正的待客之道」。