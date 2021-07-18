《辛普森家庭》神預言又中了！　預測航空大亨7年後上太空

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《辛普森家庭》神預言又中了！成功預測航空大亨布蘭森7年後上太空

航空業大亨理查布蘭森7年前便在《辛普森家庭》中登上太空。（翻攝維珍航空推特）

圖文／鏡周刊

美國長壽動畫《辛普森家庭》（The Simpsons）以褒貶時事聞名，風靡全球至今30餘載，過去《辛普森家庭》曾在故事中多次準確預言，像是川普當選美國總統，以及迪士尼收購福斯影業（Fox Film Corporation）等重大國際軼事。上週日英國維珍航空集團董事長理查布蘭森（Richard Branson）完成人類壯舉，成功登上太空引發全球熱議，馬上有人挖出《辛普森家庭》動畫早在7年前，便已出現相似情節，引發全球網友驚呼連連，《辛普森家庭》神預言事蹟再添一樁。

該集動畫名為「藝術之戰」（The War of Art），出自2014年《辛普森家庭》25季第15集，描述一位富裕的藝術品大亨登上太空後，得意地漂浮在自家太空船旅行，儘管官方未承認此角是依據理查布蘭森設計，但兩人外型高度神似，企業家的背景也如出一轍，令人感到不可思議，就連維珍航空集團也在官方推特公布比對圖，讚嘆：「又被《辛普森家庭》給猜到了。」

理查布蘭森本尊與當年《辛普森家庭》中的畫面如出一轍。（翻攝維珍航空推特）

過去《辛普森家庭》曾多次準確預言國際軼事，例如1998年11月8日播出的一集中，出現了迪士尼買下福斯影業後的招牌海報。相隔19年後，真實世界的迪士尼宣布以524億美元（約1兆4000萬新台幣）價格，收購福斯影業旗下電影電視製作公司，成為迪士尼集團史上最大規模的一筆交易。

《辛普森家庭》諷刺川普當選總統的情節多年後成真。（翻攝《每日郵報》Daily Mail）
 

2000年的11季第17集動畫中，調侃財大氣粗的美國建商川普，竟意外當選了美國總統，原本是搏君一笑的情節，在2016年真實上演，劇中甚至精準描繪了開票流程和結果。同年另一集中，主角的妹妹麗莎也當選了美國總統，她身上穿著與現任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同款的紫色套裝，就連項鍊及耳環都一模一樣，劇中她說「我的職位繼承了川普的預算緊縮政策」，也成功預言了川普下台後，帶給拜登政府的債務危機。

《辛普森家庭》於1989年播出至今超過30年，日前據英國外媒整理，未來大眾仍有機會見證《辛普森家庭》中尚未成真的預言，可能會包括機器人AI科技接管人類、川普的女兒伊凡卡（Ivanka）從政參選總統，以及科學家發明嬰兒語翻譯機等。


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