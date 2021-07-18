　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「啪啪啪太大聲」遭鄰居抗議　辣人妻揪尪下海月撈70萬

黛西開始拍謎片後變得更有自信，夫妻關係也更加親密。（翻攝自黛西IG）

圖文／鏡週刊

疫情迫使許多人丟了工作，卻也讓一些人再造事業、愛情另一春。一對在封城期間失業在家的夫妻不甘虛耗，共同決定投身色情平台，結果不僅做得比前一段事業成功，夫妻感情還因此變得更甜蜜。

31歲的英國人妻黛西（Railey Diesel）外型亮麗身材姣好，TikTok帳號坐擁80萬粉絲，更是有名的OnlyFans女優，先前因為在家拍片太大聲，糗遭鄰居敲門要求「電影放小聲點」。

日前她接受英媒《鏡報》採訪，大方透露她先前在倫敦一間餐廳爬到經理的位置，月薪約2,500英鎊（約新台幣9.8萬元），但餐廳生意受到疫情衝擊，她也因此失業，但現在夫妻倆每個月可以從Onlyfans平台獲利超過2萬英鎊（約新台幣79萬元），他們熱愛這份新工作，且今年度的收入很可能衝破千萬。

黛西小學5年級就對老公一見鍾情，不過一直到17歲才正式交往，是人人稱羨的校園情侶，高中畢業後一起到倫敦的餐飲業打拚10年有餘。由於身邊一直是同一人，所以當酸民批評「蕩婦」「出賣身體」，黛西選擇不客氣地回擊：「我老公是我唯一睡過的男人」「我只賣影片，沒跟人睡過，這是要怎麼賣身？」

黛西的照片、影片幾乎都出自老公之手。（翻攝自黛西IG）

英國去年一整年都籠罩在疫情的威脅下，餐飲業幾乎看不到曙光，黛西夫妻差不多在第一次封城時就發現Onlyfans平台的存在，討論後決定放手一搏，趁第2次封城前1小時逃離倫敦搬到西班牙，在異國他鄉「生產」愛情動作片，黛西是主要表演者，老公則負責掌鏡、剪片、修圖，偶爾也會一同入鏡賣力出演。

黛西的新工作不只讓她更有自信，豐富了性生活和銀行戶頭之外，也改善了夫妻關係。過去在床上表現害羞的黛西因為要吸引更多觀眾，主動與丈夫討論各種性癖好，嘗試新事物，真性情的表演獲得巨大迴響，他們曾收到粉絲回饋，有情侶因為觀看黛西夫妻的影片而受到啟發，這讓黛西感到既意外又感動。

黛西最後表示，夫妻倆現階段的目標是存錢投資房地產，希望可以環遊世界；另外，因為怕保守的家人受傷，在網路走跳用的都是假名，家人到現在還以為她轉行去做電商了。


更多鏡週刊報導
【有片】正妹網紅撞臉黑寡婦　漫威粉絲跪求「不要再跳豔舞」
【有片】辣網紅拍片胖男伴入鏡「狂搖長輩」　她羞認：床上更靈活
婚宴上播「新娘與姐夫瘋狂連結片」　綠帽新郎扒皮復仇：以為我不知道嗎！

ET快訊
綿羊們開飯！大師空拍「1700隻病毒式狂奔」進餐廳　成果驚呆
「時空穿越者」滯留2027年爆紅　老高說話了
快訊／新北男「遭水流捲入下沉」無呼吸心跳！朋友在岸邊目睹嚇傻
長輩都說芒果很毒？　營養師揭真相
網紅嗆男星「操完我不用敷衍了」　曝對話紀錄
快訊／花蓮晚間7：25「極淺層地震」！　規模4.2最大震度4
疫期結婚禁宴客！公職哥現賺120萬　竹科爸嘆：「回收」少百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《辛普森家庭》神預言又中了！　預測航空大亨7年後上太空

「啪啪啪太大聲」遭鄰居抗議　辣人妻揪尪下海月撈70萬

接觸確診部長卻「享特權繼續工作」引怒！強生態度急轉彎：會隔離

抓鱷魚尾巴「空中狂甩」去撞牆！　他被逮竟喊：想給牠一點教訓

21歲才知姐姐竟是生母！他自爆2人「多1層連結」　百萬人看傻

走過54個年頭！　新宿西口地標「小田急百貨店」明年9月結束營業

WHO硬槓北京「招新專家小組再查疫源」　譚德塞：優先審查實驗室

東京連5天破千確診　首爾首都圈外19日起禁5人以上聚會

富豪爽娶小19歲脫衣舞孃　新婚1年離奇慘死！她繼承千萬又嫁富商

東奧開幕剩5天爆性醜聞！　工作人員把女工讀生「拖到觀眾席」性侵

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

《辛普森家庭》神預言又中了！　預測航空大亨7年後上太空

「啪啪啪太大聲」遭鄰居抗議　辣人妻揪尪下海月撈70萬

接觸確診部長卻「享特權繼續工作」引怒！強生態度急轉彎：會隔離

抓鱷魚尾巴「空中狂甩」去撞牆！　他被逮竟喊：想給牠一點教訓

21歲才知姐姐竟是生母！他自爆2人「多1層連結」　百萬人看傻

走過54個年頭！　新宿西口地標「小田急百貨店」明年9月結束營業

WHO硬槓北京「招新專家小組再查疫源」　譚德塞：優先審查實驗室

東京連5天破千確診　首爾首都圈外19日起禁5人以上聚會

富豪爽娶小19歲脫衣舞孃　新婚1年離奇慘死！她繼承千萬又嫁富商

東奧開幕剩5天爆性醜聞！　工作人員把女工讀生「拖到觀眾席」性侵

號召員工打AZ！　阿緯喊話「值得的」：重點不在選疫苗，是選時間

黃子哲爆陳政聞「不戴口罩的慣犯」　要求蘇貞昌查明

翁瑋均優質6局失1分　樂天3比2險勝橫掃味全

深夜開麥拉倫載女友人！25歲男駛進加油站…加油一半「冒煙起火」

綿羊們開飯！大師空拍「1700隻病毒式狂奔」進餐廳　成果頭皮發麻

快訊／花蓮1分鐘連2「極淺層地震」！規模4.2最大震度4級

快訊／新北男「遭水流捲入下沉」無呼吸心跳！朋友在岸邊目睹嚇傻

疫情期間接外快…劉雨柔「辣穿比基尼洗窗戶」！　網暴動搶預約

《辛普森家庭》神預言又中了！　預測航空大亨7年後上太空

黃國昌批陳政聞群聚　網友洗版狠酸：好心肝跟Ben隻字不提

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

國際熱門新聞

東奧工作人員把女工讀生「拖到主場館觀眾席」性侵

雙胞胎愛上雙胞胎！親密同居4人互尬

他活了21年驚覺「姐姐才是生母」

台灣去年10月已採購AZ　信件曝光

日接種死亡99％是輝瑞　韓混打1063人不良反應

格陵蘭宣布　停止石油探勘計畫

華府棒球場外爆槍擊　至少4人遭槍擊

老師戀上國三女生！　苦等5年成功娶回家

東京上空出現巨大人頭！超恐怖飄浮

影星曾作證　好萊塢開膛手死刑

即／東奧選手村爆首起「運動員確診」

氣候變遷後果　西歐最富區洪水160死

體驗台灣防疫9個月！《衛報》記者讚：住這裡是福氣

富豪爽娶脫衣舞孃　新婚周年離奇慘死

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

打疫苗別喝咖啡或茶？醫：不影響

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

65歲陳美鳳打疫苗　網：阿嬤辛苦了

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面