接觸確診部長卻「享特權繼續工作」引怒！強生態度急轉彎：會隔離

▲英國首相強生在接觸確診者後卻「享有不隔離的特權」點燃民眾怒火。（圖／路透）
記者葉睿涵／綜合報導
英國才剛上任1個月的衛生大臣賈維德（Sajid Javid）17日確診感染新冠肺炎，國民保健署（NHS）隨後將首相強生和財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）匡列為接觸者，但由於2人同為政府2大最高階官員，因此他們不必進行嚴格的居家隔離。消息傳出後引燃民眾怒火，他們認為強生和蘇納克的行為形同享有特殊待遇。
據《衛報》報導，唐寧街首相府證實，由於確診的衛生大臣賈維德曾在16日到過首相府，並與首相進行過長時間的會晤，因此NHS將首相強生和財政大臣蘇納克匡列為接觸者，不過由於強生和蘇納克皆為政府2大最高階官員，因此政府將安排他們參與一項試點研究（pilot scheme），繼續在辦公室上班，不上班時才須居家隔離。
不過，參加試點研究的2人必須每日接受檢測，如果檢測結果呈陰性且沒有任何症狀，才可以繼續在首相府工作，但只限於處理重要的政府事務。消息傳出後引燃了民眾的怒火，他們認為，政府官員可以不必自我隔離，明顯是受到了特殊待遇，紛紛表示對政府感到失望。也有網友表示，他們打算刪除手機內NHS的新冠APP以示抗議。
Whilst the test and trace pilot is fairly restrictive, allowing only essential government business, I recognise that even the sense that the rules aren’t the same for everyone is wrong.— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 18, 2021
To that end I’ll be self isolating as normal and not taking part in the pilot.
《鏡報》報導，在消息傳出的2個半小時後，強生和蘇納克同時宣布退出試點研究，未來將在家中進行隔離，以平息民眾的怒火。蘇納克更在推特發文指出，「雖然試點研究條件相當嚴格，只允許我們處理必要的政府事務，但我承認，讓人們感受到規則並不適用於每個人的行為並不正確，因此我將不參與研究，如常自我隔離。」
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