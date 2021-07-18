走過54個年頭！　新宿西口地標「小田急百貨店」明年9月結束營業

▲小田急百貨店新宿店只營業到2022年9月底，未來原址將會改建成48層樓的複合式大樓。（圖／小田急百貨店官方推特）



記者王佩翊／編譯

日本東京都新宿車站西口的代表性地標「小田急百貨店」宣布，將營業至2022年9月底，隨著新宿車站西口的再開發計劃，該棟建築物將於2022年10月正式拆除。事實上，新宿車站由於人流量大，周遭一直以來都是各家百貨業者與商場的激戰區，每個出口也各自有代表的百貨，除了西口的小田急外，還有東口的LUMINE、伊勢丹，南口的高島屋等。

小田急百貨店新宿店1967年正式開業，至今已經過了54個年頭，而在此立足超過半世紀的小田急百貨店同時也被視為是新宿車站西口的「顏面」。然而隨著新宿車站西口的再開發工程，該棟建築將面臨拆除命運，並2022年10月起，於原址重建一棟高達260公尺、48層樓的複合式大樓，預計2029年才會完工。

事實上，小田急百貨店雖然在西口佔有一席之地，但是由於商場本身老舊，內部品牌也偏高齡化，因此逐漸被定位為中高齡消費者的商場，與東、南口新穎的年輕化商場有極大區別。

位於小田急百貨店旁邊的新宿西口HALC目前主要販賣食品與運動用品，2022年春天起將會陸續改裝，屆時也會有化妝品、食品以及海外品牌入駐。

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