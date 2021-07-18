WHO硬槓北京「招新專家小組再查疫源」　譚德塞：優先審查實驗室

▲譚德塞宣布成立新的專家小組調查新冠起源。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）16日舉行閉門會議，與成員國就新冠起源的第2階段調查進行討論。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布，WHO將成立新的專家科學諮詢小組，負責調查包含新冠肺炎在內的所有疫情，而小組成員將由WHO的各個成員國提名組成。

綜合法新社與德國之聲報導，譚德塞在16日的閉門會議中告訴成員國，WHO未來將成立一個新的「永久新病原起源國際科學諮詢小組」（SAGO），調查未來任何新病原體的爆發。WHO將開放讓成員國提名專家加入成為SAGO的成員，並根據專家的技術專長進行挑選，同時考慮地域代表性和性別平衡。

▲WHO專家曾在今年2月造訪武漢實驗室進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

譚德塞也對WHO新冠起源第2階段的調查提出了5個優先事項，其中包括「對2019年12月發生人類感染最初病例所在地的實驗室和研究機構進行審查」和「重點關注與優先研究新冠病毒最早出現傳播跡象的地區」。譚德塞也呼籲專家，要對最早發現新冠疫情的武漢華南海鮮市場進行更多研究。

譚德塞的這番言論與其之前的立場有所不同，因為WHO專家小組在今年3月發布的報告中表示，實驗室洩漏論「極不可能」成立，而被認為立場傾向中國的譚德塞，過去也曾多次維護中國，認為新冠病毒並不是人造病毒。不過他最近在6月改口指出，不排除中國武漢實驗室洩漏病毒，又在7月15日承認，WHO過去太早排除病毒洩漏論，還要求中國政府交出疫情初期原始資料。

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