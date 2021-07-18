壯男當街擄人！勇母手刀追車「神力一扯」救回5歲兒　驚險瞬間曝光

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 16, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約市皇后區發生當街擄人案件，婦女多蘿蕾絲（Dolores Diaz Lopez）帶著5歲兒子雅各（Jacob）走在街上，一名陌生的壯碩非裔男子卻突然衝過來，一把抱走小男孩。她立刻追到嫌犯轎車的窗戶旁，奮力伸手把孩子扯回來，英勇救援過程都被監視器捕捉下來。

綜合外媒報導，本案發生於15日晚間8時左右，多蘿蕾絲帶著兒子前往丈夫的公司探班，竟然遇上綁架案。她一邊尖叫「我的天啊，我的孩子！」一邊衝到車窗旁，看見雅各被扔到後座、神情緊張地站起來，便毫不遲疑把雙臂伸進車窗裡救人。

▲美國紐約市皇后區發生當街擄人案。（圖／翻攝Twitter@NYPDnews）

多蘿蕾絲回憶，其中一名嫌犯下車犯案，另一名嫌犯坐在副駕駛座，「那輛車就停在那裡，我從沒想過會有人下來抓住我的兒子」。她已經記不得歹徒長相，也不知道為什麼會成為目標，但很慶幸雅各毫髮無傷，「那些人什麼也沒說，只是把我的孩子丟上車」。

據悉，2名嫌犯駕車逃逸，但24歲的詹姆士（James McGonagle）隔日落網，他被拘留期間，趁著採集指紋時襲警，因此如今除了擄人未遂、魯莽危害以及傷害兒童以外，又多了一條罪名。

警方初步調查後指出，嫌犯與受害者應該互不認識，他們目前仍在追捕另一名嫌犯，並且釐清犯案動機。

循環扇領導品牌！精巧7吋節能又降溫

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast