孟買紅色警報！暴雨土石流至少20死「多人遭活埋」　多棟民宅倒塌

▲印度孟買降下暴雨，造成土石流災情。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度孟買及其郊區17日深夜降下暴雨，大雨持續至18日凌晨，造成當地爆發土石流，多棟房屋倒塌，至少20人死亡，多人受傷。外傳還有多人遭到活埋受困廢墟之中，該市現已發出紅色警報，建議居民不要冒險外出。

綜合新德里電視台、印度斯坦時報等外媒報導，歷經過去24小時的強降雨，孟買多處淹水，郊區火車被迫停駛。救難人員在土石流現場徒手拉出一具具遺體，光是山丘底部的某一社區之中，就有6間民宅倒塌。

#WATCH | Maharashtra: Rainwater entered Mumbai's Borivali east area following a heavy downpour this morning pic.twitter.com/7295IL0K5K — ANI (@ANI) July 18, 2021

官員坦言，現階段各區加總至少有24名災民獲救，部分傷者被送往當地醫院治療，但恐怕還有人受困廢墟之中。印度總理莫迪已向罹難者家屬表達慰問，強調政府將支付給罹難者家屬20萬盧比賠償金，傷者也會拿到5萬盧比賠償金。

依據統計，孟買17日晚間8時至18日上午8時之間，降下176.96毫米的降雨量，東部出現204毫米降雨量、西部郊區的降雨量約195毫米。連夜豪雨讓當地低窪地區出現嚴重淹水事件，汽車也被沖走，氣象部門預測，未來5天將持續降下暴雨。

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