泰國連3日確診飆升！政府祭最嚴格防疫限制：20日起擴大封鎖範圍

▲泰國疫情升溫，政府宣布實施封鎖措施的地區將擴大至另外3個省份。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國連續3日確診病例數創下新高，18日再增逾1.1萬人確診，疫情持續失控。當地政府宣布，該國將自20日起，擴大實施防疫限制措施的地區至另外3個省份，這是當局近1年來祭出最嚴格的防疫限制。

綜合路透社與半島電視台報導，泰國目前正與嚴峻的新冠疫情作戰，曼谷和其他9個省份上週已開始實行關閉購物中心、晚上9點至凌晨4點實施宵禁等嚴格的防疫措施。政府宣布，自20日起，該國將擴大實施防疫限制措施的地區至春武里府、大城府和北柳府。

▲春武里府、大城府和北柳府20日起將開始實施宵禁。（圖／達志影像／美聯社）

政府也禁止全國民眾參與公眾集會，違反者最高可處2年監禁或罰款最高4萬泰銖（約新台幣3萬元），或兩者併罰。《曼谷郵報》報導，當地一項民意調查顯示，大部分的泰國公民都認為，泰國目前的疫情非常嚴重，至少需要2年的時間才能恢復正常。

泰國18日通報1萬1397宗新增確診病例、101人死亡。統計顯示，多數的新增病例與傳染力極高的英國變種病毒（Alpha）和印度變種病毒（Delta）有關。

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