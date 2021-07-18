唐鳳取消赴東奧　日網友狂讚「有智慧的決定」：歡迎下次再來！

▲唐鳳在日本擁有一定人氣，被稱為「台灣天才IT大臣」。（圖／指揮中心提供）



記者王佩翊／編譯

我國政務委員唐鳳原計劃隨同中華隊前往日本參加東京奧運開幕式，為配合東京奧運防疫政策，在與總統、行政院長討論後，唐鳳決定取消此次赴日行程。日本網友得知消息後，雖然對於唐鳳無法出席感到些許失望，但也大呼感動，不但稱讚唐鳳此舉是「有智慧的決定」，感謝他願意為了日本人著想。日本網友更積極表示，「歡迎唐委員下次再來！」

根據《每日新聞》報導，我國政務委員唐鳳因優秀能力備受日本人歡迎，更以「台灣天才IT大臣」聞名。唐鳳先前曾一度傳出將隨同中華隊一同赴日，出席東京奧運的開幕式，但行政院18日卻證實，為配合東奧防疫規範，唐鳳在與總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌報告後，決定取消此次東京奧運的行程。

▲唐鳳出席東奧開幕式消息曝光後，曾引發大批日本媒體報導。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）



對此，唐鳳本人也在臉書上表示，儘管行程有所改變，但自己有三個不變，分別是：對選手的支持不變、對奧運的祝福不變，以及對日本的感謝不變。唐鳳說，在疫情威脅下，為全球做出貢獻的共同經驗，再次提醒了我們，相互合作的重要性。未來若有機會，還是希望能夠前往日本，為促進交流盡一份心力。

▲日本網友大讚唐鳳取消行程是「有智慧的決定」。（圖／取自日本雅虎新聞評論區）

日本網友得知消息後難掩失望，但也紛紛表示，「不愧是唐鳳委員，體諒到日本國民的心情，一定也是覺得訪日行程還是表演成分居多吧。有唐委員和台灣人這份心意就夠了，謝謝」、「果然是唐鳳！唐委員就是那種，如果有必要，直到最後一刻仍然能改變決定的人，這種人才是真正的領袖！我要哭了」、「是非常有智慧的決定」、「這樣也好，歡迎唐鳳在疫情結束後，再來日本」、「就連沒辦法來日本這種事，都讓人感受到是在為日本人著想，對台灣的好感度又大增了」等。

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