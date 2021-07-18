AZ疫苗擋不住Beta變異株　英國限制法旅客入境！需居家隔離10天

▲ 19日起自黃色清單（amber list）國家返抵英國英格蘭和威爾斯的成年人，如果有接種2劑新冠疫苗，無需接受為期10天的隔離。圖為英國倫敦希斯羅機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國確定19日全境解封，但大多數英國人民施打的AZ疫苗，對起源自南非的Beta變種病毒防護力明顯較低，因此依據英國最新入境政策，過去10日造訪法國、在法國轉機的返國者均須居家隔離10天，且無論是否有接種疫苗，都要接受2次檢測。

綜合BBC等外媒報導，19日起自黃色清單（amber list）國家返抵英國英格蘭、威爾斯的成年人，如果有接種2劑新冠疫苗，無需接受為期10天的隔離。然而因為法國面臨Beta新冠變異株威脅，自法國來到英國的人仍要接受10天居家隔離，且要在第2天及第8天接受檢測。

法國目前約有10%的新增確診為Beta病毒個案，但此數據範圍涵蓋在西印度洋的海外屬地留尼旺島（Reunion）及馬約特島（Mayotte）。而英國境內大多數新增病例為Delta病毒個案。

▲英國境內正面臨一波會拖很久的Delta疫情，未來2週每日新增病例可能飆升至10萬例。（圖／達志影像／美聯社）

「Beta變異株自始至終都是威脅」，英國政府顧問艾德蒙斯（John Edmunds）直言，即便Beta病毒的傳染力較Delta病毒低，但具有逃過疫苗的免疫反應，尤其是AZ疫苗。然而法國歐洲議會議員特里萊-勒努瓦（Veronique Trillet-Lenoir）認為，英國這項規定令人難以理解，因為法國的Beta確診個案主要出現在海外屬地。

談及英國疫情，艾德蒙斯說，英國境內正面臨一波會拖很久的Delta疫情，在未來2週這段時間，每日新增病例可能飆升至10萬例。

與此同時，法國也收緊對英國未完全接種旅客的防疫規定，自18日起，必須提供24小時內的陰性檢測證明，而非先前允許的48小時陰性證明；但已完全施打輝瑞BNT疫苗、AZ疫苗、嬌生疫苗者，無需提供陰性證明。

►英明日「全面解封」疫情還在爆！所有成人打完1劑疫苗 確診仍飆高

►日本接種後死亡99％是輝瑞！ 韓「混打AZ+BNT」爆1000人不良反應

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

循環扇領導品牌！精巧7吋節能又降溫