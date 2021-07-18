雙胞胎愛上雙胞胎！姊妹「第1眼」熱戀巨肌兄弟　親密同居4人互尬

▲美國一對雙胞胎姊妹愛上另一對雙胞胎兄弟。（圖／翻攝Instagram帳號kerissadarpino）

記者吳美依／綜合報導

美國奧勒岡州的同卵雙胞胎姊妹凡妮莎（Venessa）和克瑞莎（Kerissa）從小感情融洽，互相扶持、共同經歷重大人生里程碑，不論做什麼事情都在一起。她們經朋友介紹，認識了另一對同卵雙胞胎兄弟，竟也同時「一見鍾情」，分別愛上哥哥和弟弟，4人如今已經同居，並且過著甜蜜生活。

《鏡報》報導，25歲的姊妹倆去年6月認識29歲的雅各（Jacob Sealby）和盧卡斯（Lucas Sealby），第一次約會就對兄弟倆產生好感，而且越相處越覺得心靈契合。不久後，凡妮莎和雅各、克瑞莎和盧卡斯開始正式約會，交往3個月後決定同居。

凡妮莎的友人在醫院工作時認識盧卡斯，認為2對雙胞胎肯定一拍即合，於是在徵得雙方同意後，交換彼此聯絡方式，未料果真撮合2對戀人。

▲凡妮莎的朋友介紹4人認識，未料果真撮合2對戀人。（圖／翻攝Instagram帳號venessa_darpino）



克瑞莎談到姊妹倆的感情時表示，「我們聊得越深入，就越覺得被對方深深吸引，彷彿命中注定」。凡妮莎坦言，「我們從未想過同時愛上另一對雙胞胎」，但如今住在一起相處融洽，甚至比以前更親密，「我們都很享受彼此的陪伴，總是玩得很開心」。

凡妮莎提到，如果4人一起出門，時常引來旁人的異樣眼光，但大家聽完這段不可思議的故事後，往往都會被打動，「其他人很難區分誰是誰，但我們當然都知道彼此的長相，不會混淆」。2對戀人近期都沒有結婚計畫，但很樂意在未來步入禮堂，不過目前還不想要一起舉辦婚禮。

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