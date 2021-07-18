狂打嗝10天！巴西總統「連說話都難」緊急送醫　最快18日出院

▲ 波索納洛因不斷打嗝住院。（圖／翻攝自推特／@jairbolsonaro）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前傳出因連續打嗝10天緊急住院，接受治療後恢復良好，17日更親口表示，「迫不及待想回到工作崗位」，可能在當地時間18日出院。

根據《衛報》，現年66歲的波索納洛2018年因刀傷導致腸道阻塞，日前因不斷打嗝狀況持續10天，緊急送往首都巴西利亞一家軍醫院，14日轉送維拉新星醫院（Hospital Vila Nova Star）接受治療。

波索納洛日前露面時看似連說話都有困難，健康狀況成為媒體關注焦點。他入院前則在社群媒體上說明，打嗝症狀是自6月3日接受牙科手術後開始，並將其歸咎於醫師開的藥物。

- Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos! pic.twitter.com/Lk3P14Nj5H — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 16, 2021

他17日透過直播表示，目前感覺良好，希望早日重返崗位，「我很好，感謝上帝。我迫不及待想回去工作、和朋友們見面，並讓巴西動起來。」

根據院方聲明，17日為波索納洛提供湯與食物泥，若食用後沒有異常，他可在未來幾天內出院。該院首席外科醫師馬賽多（Antonio Macedo）則向媒體透露，他可能在18日出院。

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