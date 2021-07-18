洛杉磯爆「突破性感染」重頒口罩令　警怒指無科學根據拒執行

▲美國洛杉磯縣17日起強制民眾在室內戴口罩，但警長辦公室卻拒絕執行命令。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國加州洛杉磯縣在15日重新頒布室內口罩令，即使已接種疫苗的人士也必須遵守相關規定，然而洛杉磯警長辦公室卻認為，相關規定並無科學根據，因此拒絕執行該命令。

據美國ABC報導，洛杉磯的室內口罩令原定於17日午夜前生效，即使已接種疫苗的人士也必須遵守相關規定。不過由於目前美國疾病管制與預防中心（CDC）的指引寫明，已接種過2劑疫苗的人士無需在室內戴口罩，因此洛杉磯警長辦公室認為，要求已完整接種疫苗的族群在室內也必須戴口罩的規定「毫無科學根據」。

.@lapublichealth has authority to enforce a new mask order, but the underfunded/defunded will not expend our limited resources and instead ask for voluntary compliance. Read my full statement by visiting https://t.co/DVBvmRbFA9 pic.twitter.com/Je1nMerWrO — Alex Villanueva (@LACoSheriff) July 16, 2021

拒絕執行相關命令的警長維蘭紐瓦（Alex Villanueva）表示，洛杉磯的公共衛生局有權執行這項命令，但資金不足、經費遭到削減的洛杉磯警局不會動用他們有限的資源來執行沒有科學根據的命令，「我們會請民眾自願遵守」。

加州的確診病例數自15日全面解封後，正以驚人的速度快速增長，洛杉磯在16日通報了1902宗新增確診病例、6人死亡，而PCR檢測陽性的機率也大幅上升至3.8%，比6月初的0.4%高出了3.4個百分點。

當地公衛官員表示，在洛杉磯已接種疫苗的400萬人中，出現了4122宗確診病例，可見接種後依舊染疫的「突破性感染」風險尚存，若人們在室內也戴口罩的話就能降低感染風險。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

循環扇領導品牌！精巧7吋節能又降溫