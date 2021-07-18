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恐怖下墜！熱氣球好手「安全帶詭異糾纏」　高空中重摔地面過世

▲▼ 熱氣球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲博蘭德擁有數十年的熱氣球飛行經驗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國72歲熱氣球飛行好手博蘭德（Brian Boland）15日現身佛蒙特州，協助燃料耗盡的熱氣球更換油箱，沒想到就在熱氣球再度升空時，綁在身上的安全吊帶突然纏在一起，最終在半空中摔至地面過世。美國聯邦航空總署（FAA）表示，聯邦與州官員現已展開調查。

綜合NBC 5、每日郵報報導，博蘭德15日來到佛蒙特州的一處機場，當時他的熱氣球載著4名乘客升空，但飛行途中燃料耗盡，導致熱氣球降落在一片田野上，更有一名乘客摔落，所幸並無受傷。

一行人試著更換油箱，但就在熱氣球再度升空時，博蘭德的安全吊帶突然纏在一起，最終自一個未知的高度墜落到地面，被宣告死亡。意外發生後，熱氣球上另外3人持續飛行至新罕布夏州，直到被困在一片樹林之中才停下來，無人受傷。

▲▼ 美國72歲熱氣球飛行好手博蘭德（Brian Boland）。（圖／翻攝自臉書）

▲博蘭德多年前放下在學校教書的工作，轉而追求熱氣球有關的人生。（圖／翻攝自臉書）

博蘭德的死訊震驚當地社會，因為他擁有數十年的熱氣球飛行經驗。附近居民坦言，「聽到這個消息我們都很驚訝，心裡覺得『不可能是博蘭德』，他太有經驗……這中間一定發生非常非常可怕的事情，這真的令人難以置信。」

紐約時報曾報導，博蘭德的飛行生涯從1970年代就開始，放下在學校教書的教職，轉而追求和熱氣球有關的人生，而他也是乘坐小型氣球飛越長島灣（Long Island Sound）的第一人。

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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